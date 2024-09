ΗΠΑ: Η αστυνομία πίεσε πολίτη να ομολογήσει ότι σκότωσε τον πατέρα του – Το ποσό του συμβιβασμού για να μην εκδικαστεί η εναντίον της αγωγή

Μια εφιαλτική περιπέτεια έζησε Ισπανόφωνος πολίτης στις ΗΠΑ, όταν τηλεφώνησε στη γραμμή μη επείγουσας ανάγκης της τοπικής αστυνομίας, στην πόλη όπου ζούσε, για να δηλώσει την εξαφάνιση του ηλικιωμένου πατέρα του.

Τριάντα έξι ώρες αργότερα, ο Τομ Περέζ, βρισκόταν σε ψυχιατρική κράτηση σε νοσοκομείο, αφού η αστυνομία τον πίεσε και τον έπεισε να ομολογήσει ότι σκότωσε τον πατέρα του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Ο πατέρας του όμως ήταν ζωντανός και δεν είχε γίνει κανένας φόνος. Κανείς δεν το είπε στον Περέζ. Αντιθέτως, η αστυνομία συνέχισε να τον ερευνά, αναζητώντας ένα θύμα που δεν υπήρχε.

Αυτό έγινε πριν από έξι χρόνια, τον Αύγουστο του 2018. Στην συνέχεια όμως η γενέτειρα του Τομ Περέζ, η Φοντάνα της Καλιφόρνια, αναγκάστηκε να πληρώσει 900.000 δολάρια, για να διευθετήσει τις αξιώσεις του πολίτη κατά της αστυνομίας. Ο Περέζ, δηλώνει σήμερα στο CNN ότι κανείς από την Πολιτεία δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

Ούτε υπάρχει καμία ένδειξη ότι έγινε εσωτερική έρευνα στην Αστυνομία, για το γιατί ο ένας αστυνομικός μετά τον άλλο, αλλά και οι προϊστάμενοί τους επέτρεψαν να συνεχίζεται με τις ώρες η ανάκριση του Περέζ.

Αντιθέτως, έκτοτε, πολλοί από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς πήραν προαγωγή. Και ο Περέζ αισθάνεται ότι δεν έχει δοθεί ακόμη καμία εξήγηση για το γιατί του φέρθηκαν τόσο άσχημα οι αστυνομικοί.

Το CNN έλαβε γνώση αυτής της ιστορίας όταν δημοσιοποιήθηκε ο δικαστικός διακανονισμός. Το αμερικανικό δίκτυο απέκτησε κάποια βίντεο από την ανάκριση και πέρασε εβδομάδες μελετώντας αρχεία και συνεντεύξεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λόγω προστατευτικής εντολής. Στόχος του δικτύου ήταν να προσπαθήσει να εξακριβώσει τι οδήγησε σε αυτό που ένας ειδικός στην αστυνόμευση αποκάλεσε “ένα από τα πιο ενοχλητικά πράγματα που έχω δει”.

Ο Περέζ και η πόλη της Fontana κατέληξαν στον διακανονισμό την Άνοιξη, αφού ο πολίτης κατέθεσε αγωγή κατηγορώντας την αστυνομία για ψευδή φυλάκιση και παραβίαση της νόμιμης διαδικασίας, μεταξύ άλλων αδικημάτων.

Οι αρχές της πόλης, δεν παραδέχτηκαν κανένα αδίκημα στο πλαίσιο του διακανονισμού και “αρνούνται σθεναρά” ότι παραβιάστηκε οποιοσδήποτε πολιτειακός ή ομοσπονδιακός νόμος. Για τον λόγο αυτό άλλωστε πρότειναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο.

Τόσο ο Τομ Πέρεζ όσο και ο πατέρας του -που έχει το ίδιο όνομα και το παρατσούκλι του είναι “Papa Tom”- έδωσαν αποκλειστικές συνεντεύξεις στο CNN. Οι αστυνομικοί που ανέκριναν τον νεότερο άνδρα επί 17 ώρες δεν απάντησαν στα αιτήματα του CNN για σχολιασμό.

Για τους Περέζ, πατέρα και υιό, το τραύμα είναι ακόμα τόσο νωπό, που δυσκολεύονται να μιλήσουν μεταξύ τους για το τι συνέβη. “Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο”, δήλωσε ο νεότερος Περέζ.

Η πίεση που ασκήθηκε από την αστυνομία στον Τομ Περέζ φαίνεται στις αντιδράσεις του, στα πλάνα της ανάκρισης που εξασφάλισε το CNN.

