ΗΠΑ-Ε.Ε: Σε τροχιά εμπορικού πολέμου μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς 30% – Η αντίδραση της Ευρώπης και η στρατηγική «εκφοβισμού» του Αμερικανού Προέδρου

Η εμπορική -πολεμική- στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλονίζει τις σχέσεις των ΗΠΑ με δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς τους εταίρους: το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, κεντρική φιγούρα των εμπορικών διαπραγματεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται να επιδιώκει περισσότερο την επιβολή δασμών μέσω απειλών παρά την επίτευξη εμπορικών συμφωνιών, σχολιάζουν οι New York Times.

Το Σάββατο, ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι προτίθεται να επιβάλει δασμούς 30% στις εισαγωγές από το Μεξικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με προγραμματισμένη εφαρμογή τους από την 1η Αυγούστου, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους στις διαπραγματεύσεις με δύο ζωτικής σημασίας εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, σε ξεχωριστές επιστολές του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, περιέγραψε τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς 30% στις εισαγωγές προϊόντων.



Οι επιστολές αυτές αποτελούν σαφή απειλή για τη σταθερότητα του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς η Ε.Ε. και το Μεξικό είναι δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 1/3 των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι εμπορικές συναλλαγές των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024 άγγιξαν σχεδόν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ με το Μεξικό υπερέβει τα 840 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι δύο χώρες συνδέονται με μια εμπορική συμφωνία, τη NAFTA, που ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Η επιβολή τέτοιων δασμών θα μπορούσαν να διαταράξουν τις διατλαντικές αλυσίδες εφοδιασμού, προκαλώντας σοβαρές συνέπειες για επιχειρήσεις, καταναλωτές και το παγκόσμιο εμπόριο.

Με τις επιστολές του Σαββάτου, ο Τραμπ έχει πλέον επιβάλει δασμούς σε 24 χώρες, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει το Associated Press. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει νέους δασμούς και για άλλα κράτη, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, ο Καναδάς και η Βραζιλία, καθώς και δασμό 50% στο χαλκό.

«Είχαμε χρόνια για να συζητήσουμε τη μεταξύ μας εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα μακροχρόνια, μεγάλα και επίμονα εμπορικά ελλείμματα, που προκαλούνται από τους δασμούς σας, τις μη δασμολογικές πολιτικές και τα εμπόδια στο εμπόριο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην επιστολή προς την Ε.Ε.

Σύμφωνα με το Reuters, το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την ΕΕ ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ όλων των εμπορικών εταίρων τους το 2024, πίσω μόνο από την Κίνα, ενώ το έλλειμμα με το Μεξικό κατέλαβε την τρίτη θέση.

«Η σχέση μας, δυστυχώς, δεν υπήρξε αμοιβαία», συνέχισε στην επιστολή ο Τραμπ.

Στην ίδια επιστολή διατυπώνεται και μία ξεκάθαρη απαίτηση προς τις Βρυξέλλες για κατάργηση των ευρωπαϊκών δασμών, η οποία παρουσιάζεται ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτρέψει πλήρη, ανοιχτή πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς την επιβολή δασμών σε εμάς, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το μεγάλο εμπορικό έλλειμμα», υπογραμμίζει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να αντιδράσει στις νέες απειλές του Τραμπ. Η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις, αλλά ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι θα ληφθούν αντιμέτρα εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις.

Πρόσθεσε ότι «λίγες οικονομίες στον κόσμο πλησιάζουν το επίπεδο ανοικτότητας και δίκαιων εμπορικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025