Φον ντερ Λάιεν: Η Ε.Ε. θα λάβει αντίμετρα απέναντι στους δασμούς Τραμπ – Παραμένουμε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η Ε.Ε. είναι έτοιμη να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά της, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή δασμού 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου.

Σε δήλωσή της, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ε.Ε. παραμένει έτοιμη «να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου».

Προσέθεσε ότι «λίγες οικονομίες στον κόσμο πλησιάζουν το επίπεδο ανοικτότητας και δίκαιων εμπορικών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι «θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων αναλογικών αντιμέτρων, εάν απαιτηθεί».

A 30% tariff on EU exports would hurt businesses, consumers and patients on both sides of the Atlantic.

We will continue working towards an agreement by August 1.

At the same time, we are ready to safeguard EU interests on the basis of proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2025