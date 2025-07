Ε.Ε.: Ανησυχία στις Βρυξέλλες για τους δασμούς Τραμπ – Οι πρώτες αντιδράσεις Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 30% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Αυγούστου προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με Ευρωπαίους αξιωματούχος να κάνουν λόγο για «διαπραγματευτική τακτική» και τις κυβερνήσεις μεγάλων κρατών-μελών να εκφράζουν ανησυχία.

Από τη στήριξη της Κομισιόν από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μέχρι το κάλεσμα για άμεσο διάλογο από τη γερμανική βιομηχανία και τις παρεμβάσεις της Ιταλίας και της Ολλανδίας, το μήνυμα της ΕΕ είναι ενιαίο: ενότητα και προσήλωση σε μια δίκαιη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο μήνυμά του στο Χ για τους εμπορικούς δασμούς, δηλώνει τη στήριξή του στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάϊεν και «τις προσπάθειες της Κομισιόν για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ».

Ολόκληρο το μήνυμά του:

«Το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο οδηγεί στην ευημερία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρές εμπορικές συνεργασίες παγκοσμίως.

Η ΕΕ παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά μας, υποστηρίζοντας πλήρως την πρόεδρο Φον ντερ Λάϊεν και τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ».

Η βιομηχανική ένωση BDI στη Γερμανία κάλεσε για την ανάγκη επείγουσας διεξαγωγής συνομιλιών με στόχο την εκτόνωση ενός κλιμακούμενου εμπορικού πολέμου, μετά από την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμού εισαγωγής 30% στα προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ είναι ένα σημάδι κινδύνου για τις δύο ακτές του Ατλαντικού», δήλωσε Βόλφγκανγκ Νιέντερμαρκ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της BDI.

«Η BDI καλεί τη γερμανική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αμερικανική κυβέρνηση να βρουν λύσεις πολύ γρήγορα μέσω ενός αντικειμενικού διαλόγου και ν’ αποφύγουν την κλιμάκωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Είναι αποφασιστικής σημασίας να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφύγουμε περαιτέρω πόλωση, ανέφερε το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είναι αισιόδοξη ότι μία «δίκαιη συμφωνία» θα μπορούσε να επιτευχθεί για τους δασμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, προσθέτει η ίδια ανακοίνωση.

Η Ρώμη υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο στη Ρώμη.

Η ανακοίνωση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμού 30% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από την 1η Αυγούστου είναι «ανησυχητική» και όχι ο τρόπος για να βαδίσουμε μπροστά, ανέφερε σήμερα σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ντικ Σχόοφ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας. Καθώς η ΕΕ πρέπει να παραμείνει ενωμένη και αποφασιστική για την επίτευξη ενός αποτελέσματος με τις ΗΠΑ, το οποίο θα είναι αμοιβαία ωφέλιμο», τόνισε ο ίδιος.

The US announcement of 30% tariffs on goods imported from the European Union is concerning and not the way forward. The European Commission can count on our full support. As the EU we must remain united and resolute in pursuing an outcome with the United States that is mutually…

— Dick Schoof (@MinPres) July 12, 2025