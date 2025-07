ΗΠΑ: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο καζίνο του Ρίνο, στην Νεβάδα

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε καζίνο στο Ρίνο της Νεβάδα, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας.

Ο ένοπλος που άνοιξε πυρ, ακριβώς έξω από το καζίνο Grand Sierra Resort, πυροβόλησε πολλούς ανθρώπους προτού τεθεί υπό κράτηση, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η κατάσταση των θυμάτων δεν έγινε αμέσως γνωστή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Ρίνο Κρις Τζόνσον. Ο ένοπλος νοσηλεύεται επίσης σε νοσοκομείο, δήλωσε ο Τζόνσον.

Η Caroline Ackerman, εκπρόσωπος του Renown Regional Medical Center, δήλωσε ότι το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δέχθηκε αρκετούς ασθενείς με τραύματα από πυροβολισμούς. Οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν γύρω στις 7:30 π.μ. της Δευτέρας έξω από το χώρο στάθμευσης, δήλωσε η Τζόνσον. Εκπρόσωπος του τμήματος του σερίφη της κομητείας Washoe δήλωσε ότι ένας αστυνομικός ενεπλάκη στους πυροβολισμούς.

Πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν ότι πυροβόλησαν θανάσιμα έναν άλλο άνδρα που διέμενε στο θέρετρο, τον Ιανουάριο του 2024. Η αστυνομία του Ρίνο προειδοποίησε τη Δευτέρα τους κατοίκους να μείνουν μακριά από την περιοχή. Πολλαπλά οχήματα έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πολλών ασθενοφόρων, εστάλησαν έξω από το καζίνο.

Το Grand Sierra ισχυρίζεται ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη αίθουσα καζίνο στη βόρεια Νεβάδα και βρίσκεται μόλις λίγα τετράγωνα από το Διεθνές Αεροδρόμιο Reno-Tahoe. Είναι επίσης ένα από τα ψηλότερα κτίρια της πόλης.

Το περασμένο φθινόπωρο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στην κεντρική αίθουσα χορού του συγκροτήματος. “Η καρδιά μου ραγίζει για τα θύματα, τις οικογένειές τους και ολόκληρη την κοινότητά μας. Το Ρίνο είναι ισχυρό – αλλά δεν είμαστε απρόσβλητοι από την επιδημία της ένοπλης βίας που καταλαμβάνει αυτό το έθνος”, ανέφερε το μέλος του δημοτικού συμβουλίου Ντέβον Ρις σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη να προσπαθεί να διαφύγει, μετά την επίθεση.

Video captures the shooter running away after shooting multiple people at GSR Casino in Reno.

The suspect is now in custody and sources indicate seven people were shot with multiple fatalities. This is a developing story. #reno #nevada pic.twitter.com/hdbij5qVz3

— 775times (@775times) July 28, 2025