ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλος στην Αϊόβα διέλυσε τα πάντα στο πέρασμά του – Νεκροί και τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες (21/05) τον οικισμό Γκρίνφιλντ της Αϊόβα,, στις ΗΠΑ αφήνοντας στο πέρασμά του αρκετούς νεκρούς και τουλάχιστον δώδεκα τραυματίες, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Εικόνες από τη μικρή πόλη των 2.000 κατοίκων δείχνουν ένα σκηνικό απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν διαλυθεί εντελώς, τα συντρίμμια να βρίσκονται σκορπισμένα παντού και πολλές μεγάλες ανεμογεννήτριες να έχουν ανατραπεί.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλά θύματα από τον ανεμοστρόβιλο» δήλωσε ο εκπρόσωπος των περιφερειακών αρχών της πολιτείας της Αϊόβα, Άλεξ Ντίνκλα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χωρίς όμως να δώσει αριθμό νεκρών, οι οποίοι θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Πρόσθεσε επίσης ότι τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν , οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας σε κοντινές πόλεις, αφού το τοπικό νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα.

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe

— LocalMan Weather (@localmanweather) May 22, 2024