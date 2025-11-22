Ηνωμένο Βασίλειο και Ινδονησία υπέγραψαν συμφωνία για τη ναυτιλία ύψους 5,24 δισ. δολαρίων

Ηνωμένο Βασίλειο και Ινδονησία υπέγραψαν συμφωνία για τη ναυτιλία ύψους 5,24 δισ. δολαρίων

Η Βρετανία και η Ινδονησία υπέγραψαν μια μεγάλη συμφωνία στον τομέα της ναυτιλίας, αξίας 4 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 5,24 δισ. δολάρια), υπό την καθοδήγηση της αμυντικής εταιρείας Babcock. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή πλοίων για την Ινδονησία, με στόχο την ενίσχυση της ναυπηγικής της βιομηχανίας και την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, τα πλοία θα ναυπηγηθούν στην Ινδονησία, αξιοποιώντας τη βρετανική τεχνογνωσία στον τομέα της ναυπηγικής. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα στηρίξει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Λονδίνου και Τζακάρτας στον αμυντικό και βιομηχανικό τομέα.

Πηγή: Reuters

15:19 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ για μια «μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία» με τη Ρωσία – «Ένα νέο βήμα διαλόγου»

Το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου τ...
14:38 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Στην ατζέντα το ενδεχόμενο μιας συνάντησης Πούτιν – Τραμπ, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ

Το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και του Π...
14:12 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

NASA: Αστροναύτης κατέγραψε σε βίντεο εντυπωσιακό σέλας – Η Γη όπως δεν την έχετε ξαναδεί

Ένα εκπληκτικό βίντεο με το Βόρειο Σέλας, όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)...
13:42 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Φρίκη στο Τέξας: Οικογένεια βασάνιζε και είχε αλυσοδεμένη μια γυναίκα στην αυλή – «Έπαιζαν» μαζί της για μήνες

Μια υπόθεση πρωτοφανούς αγριότητας αποκαλύφθηκε στο Τέξας, στις ΗΠΑ, όπου μια γυναίκα εντοπίστ...
