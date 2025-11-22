Ηνωμένο Βασίλειο και Ινδονησία υπέγραψαν συμφωνία για τη ναυτιλία ύψους 5,24 δισ. δολαρίων

Η Βρετανία και η Ινδονησία υπέγραψαν μια μεγάλη συμφωνία στον τομέα της ναυτιλίας, αξίας 4 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 5,24 δισ. δολάρια), υπό την καθοδήγηση της αμυντικής εταιρείας Babcock. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή πλοίων για την Ινδονησία, με στόχο την ενίσχυση της ναυπηγικής της βιομηχανίας και την εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, τα πλοία θα ναυπηγηθούν στην Ινδονησία, αξιοποιώντας τη βρετανική τεχνογνωσία στον τομέα της ναυπηγικής. Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα στηρίξει περίπου 1.000 θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Λονδίνου και Τζακάρτας στον αμυντικό και βιομηχανικό τομέα.

Πηγή: Reuters