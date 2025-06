Ινδία: Ο Μόντι συναντήθηκε με τον μοναδικό επιζώντα – Βρέθηκε ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου

Οι διασώστες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμμια του αεροσκάφους σήμερα Παρασκευή (13/6), μετά τη συντριβή του αεροπλάνου της Air India σε ξενώνα ιατρικής σχολής στην πόλη Αχμενταμπάντ, σκοτώνοντας 265 ανθρώπους στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στον κόσμο εδώ και μια δεκαετία.

Το Boeing 787-8 Dreamliner με 242 επιβαίνοντες, που κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ νότια του Λονδίνου, είχε μόνο έναν επιζώντα μετά τη συντριβή του πάνω στον ξενώνα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Τα μέλη των σωστικών συνεργείων συνέχισαν τις έρευνές τους όλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, αναζητώντας χαμένα τμήματα του αεροσκάφους ανάμεσα στα συντρίμμια, τα οποία θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του.

Η τοπική εφημερίδα Hindustan Times ανέφερε ότι βρέθηκε ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την πληροφορία και η εφημερίδα δεν ανέφερε εάν ανακτήθηκε ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης ή ο καταγραφέας συνομιλιών στο πιλοτήριο.

Οι κάτοικοι που ζουν στην περιοχή δήλωσαν ότι η κατασκευή του ξενώνα για τους ειδικευόμενους γιατρούς ολοκληρώθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο και τα κτίρια δεν ήταν πλήρως κατειλημμένα.

«Ήμασταν στο σπίτι και ακούσαμε έναν τρομερό ήχο, έμοιαζε με μεγάλη έκρηξη. Στη συνέχεια είδαμε πολύ σκούρο καπνό που τύλιξε ολόκληρη την περιοχή», είπε ο 63χρονος Νίτιν Τζόσι, ο οποίος ζει στην περιοχή για περισσότερα από 50 χρόνια.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν το αεροπλάνο να απογειώνεται πάνω από μια κατοικημένη περιοχή και στη συνέχεια να εξαφανίζεται από την οθόνη προτού μια τεράστια πύρινη σφαίρα γίνει αντιληπτή να υψώνεται στον ουρανό πέρα ​​από τα σπίτια.

Τμήματα της ατράκτου του αεροπλάνου ήταν διάσπαρτα γύρω από το κτίριο στο οποίο συνετρίβη. Η ουρά του αεροπλάνου ήταν κολλημένη στην κορυφή του κτιρίου. Η Air India ανέφερε ότι ο μοναδικός επιζών, Βρετανός υπήκοος, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ο άνδρας είπε στα ινδικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο λίγο μετά την απογείωση της πτήσης AI171.

Ο Βίντι Τσαουντάρι, ανώτατος αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας, δήλωσε την Πέμπτη ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 240, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον προηγούμενο απολογισμό των 294, καθώς περιλάμβανε μέλη σώματος που είχαν καταμετρηθεί διπλά. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο Βιτζάι Ρουπάνι, πρώην πρωθυπουργός της πολιτείας Γκουτζαράτ, της οποίας η Αχμενταμπάντ είναι η κύρια πόλη.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος κατάγεται από το Γκουτζαράτ, επισκέφθηκε τον χώρο και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air India, Κάμπελ Γουίλσον, έφτασε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Visited the crash site in Ahmedabad today. The scene of devastation is saddening. Met officials and teams working tirelessly in the aftermath. Our thoughts remain with those who lost their loved ones in this unimaginable tragedy. pic.twitter.com/R7PPGGo6Lj

— Narendra Modi (@narendramodi) June 13, 2025