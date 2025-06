Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Σκέρτσος: Το όραμα για το 2030 πρέπει να περιλαμβάνει την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα

Στην χάραξη των στόχων για την Ελλάδα του 2030, αναλύοντας τα δεδομένα σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο σε διάφορους τομείς του κράτους, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, κατά τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030», το οποίο διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Της Δήμητρας Πανανού

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στις παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν τη χώρα μας αλλά και στις εθνικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των πολιτικών που επηρεάζουν και αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων. Όπως είπε, η συλλογική πρόοδος της ανθρωπότητας διαχρονικά καθορίζεται από τέσσερις παράγοντες: τη γεωγραφία, το κλίμα, την τεχνολογία και τη δημογραφία.

«Η ανθρώπινη τεχνολογία γνωρίζει ραγδαία επιτάχυνση τα τελευταία 100 χρόνια. Η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή ζει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αλλάζει ραγδαία τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, παράγει, ζει, επικοινωνεί, ψηφίζει, αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να απασχολεί όλο και περισσότερο τους πολιτικούς και τα κόμματα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πλέον φτάνει και ξεπερνά τις ανθρώπινες δυνατότητες. Η παραγωγή λόγου, η παραγωγή σκέψης, νέων μοτίβων σκέψης δεν αποτελούν μονοπώλιο της ανθρώπινης νοημοσύνης. Μάλιστα τα επόμενα χρόνια οι πλέον συντηρητικές εκτιμήσεις λένε ότι η ΑΙ θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη», ανέφερε.

Συνεχίζοντας και μιλώντας για τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση που δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση, σημείωσε ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο θερμός λόγω της ανθρωπογενούς δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης που έχει αυξήσει τη θερμοκρασία κατά 1,5 τουλάχιστον βαθμό. «Ζούμε και στην Ελλάδα περισσότερα, συχνότερα και καταστροφικότερα φυσικά φαινόμενα. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε μείζον πρόβλημα της λειψυδρίας. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 20 χώρες του κόσμου που κρίνεται ότι μπορεί να έχουν πρόβλημα κλιματικού ελλείμματος», σχολίασε.

Ταυτόχρονα, όπως πρόσθεσε ο υπουργός Επικρατείας, ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει αντίστροφη πορεία. «Στην Ελλάδα έχουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα υπογεννητικότητας. Η ανατροπή της δημογραφικής πυραμίδας πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Ήδη, βρισκόμαστε σε μία καμπή όπου παραπάνω από τον μισό πληθυσμό τα επόμενα χρόνια θα είναι άνω των 50 ετών. Η δημογραφική συρρίκνωση, η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι κάτι που επηρεάζει και τους ρυθμούς ανάπτυξης. Αν συνεχίσουμε με τους σημερινούς ρυθμούς εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 27.000 λιγότερους εργαζόμενους και 20% περισσότερους συνταξιούχους», είπε με νόημα.

Πέραν από αυτές τις παγκόσμιες τάσεις, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και προκλήσεις, όπως αυτές της κρίσης χρέους τα προηγούμενα χρόνια. «Η μέριμνα και η δημοσιονομική υπευθυνότητα γύρω από τη σταθερή μείωση του δημοσίου χρέους οφείλει να είναι σταθερός όρος σε κάθε πολιτικό πρόγραμμα», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «η ελληνική οικονομία πρέπει να είναι εξωστρεφής, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργειακή οικονομία και αυτάρκεια».

Ταυτόχρονα, όπως είπε στην ομιλία του ο Άκης Σκέρτσος, η χώρα μας δίνει πολλές περισσότερες δαπάνες στη στήριξη των συνταξιούχων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, οφείλει να έχει μια σταθερά υψηλή αμυντική επένδυση λόγω της γεωγραφίας της, ενώ στην υγεία και στην παιδεία έχουν να γίνουν σημαντικά βήματα προόδου προκειμένου να φτάσουμε στην ευρωπαϊκή σύγκλιση. «Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις δαπάνες στην υγεία κατά 75% από το 2019 κατά περίπου 20% στην παιδεία από το 2019, ωστόσο οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν περισσότερα χρήματα», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, «η φορολογική δικαιοσύνη είναι σημαντικός παράγοντας με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση έχει πετύχει σε ένα σημαντικό κομμάτι τη μείωση της φοροδιαφυγής, ωστόσο, απέχουμε από την υπόλοιπη Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Αναφερόμενος, στο τέλος της ομιλίας του, στους στόχους της Ελλάδας του 2030 o υπουργός Επικρατείας έκανε λόγο για μια Ελλάδα παραγωγική που θα σημειώνει σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και θα προσελκύει επενδύσεις που θα ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ, που οι εξαγωγές θα υπερβαίνουν το 50% του ΑΕΠ και που θα υπάρχει ουδέτερο ή θετικό εμπορικό ισοζύγιο. Μια χώρα που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και αξιοπιστία.

«Παράλληλα, χρειαζόμαστε μια Κοινωνική Ελλάδα που θα προστατεύει τους πολίτες και ιδιαίτερα τους κοινωνικά ευάλωτους. Ένα ΕΣΥ σύγχρονο και αποτελεσματικό. Το 2027 χάρη στις επενδύσεις που έχουμε δρομολογήσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα έχουμε ένα διαφορετικό ΕΣΥ. Θα έχουμε μια πολιτική για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ενώ χρειαζόμαστε και ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Χρειαζόμαστε μια πιο δίκαιη Ελλάδα, με σταθερή ενίσχυση των θεσμών και του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Και εδώ έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ελλάδα όσον αφορά τη διπλωματία και την άμυνα, που θα επενδύει στην ελεγχόμενη μετανάστευση. Το όραμα για το 2030 πρέπει να περιλαμβάνει την πράσινη και ψηφιακή Ελλάδα», τόνισε ο κ. Σκέρτσος.

Ενώ, δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι «πέραν από τους στόχους απαιτούνται και αξίες, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η ελευθερία, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη, η ευημερία, ο πατριωτισμός, η υπευθυνότητα κ.α. Όλα αυτά είναι στον πυρήνα του κυβερνητικού προγράμματος και με αυτές τις αξίες θα διεκδικήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού και το 2027 για να φτάσουμε την Ελλάδα στο 2030».

