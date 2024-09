Ιμπραΐμ Ακίλ: Ποιος ήταν το Νο2 της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε στην ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό – Τον είχαν επικηρύξει οι ΗΠΑ ως «Παγκόσμιο Τρομοκράτη»

Με ένα χειρουργικό πλήγμα στην καρδιά της συνοικίας Νταχίε, στην Βηρυτό, το Ισραήλ στόχευσε και σκότωσε το Νο2 στην στρατιωτική ηγεσία της Χεζμπολάχ, τον Ιμπραΐμ Ακίλ.

Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου αναφέρει ότι το ισραηλινό χτύπημα στη συνοικία της Νότιας Βηρυτού, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ακίλ, ο οποίος είναι ανώτερος διοικητής της επίλεκτης μονάδας Radwan, της Χεζμπολάχ.

«Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον διοικητή της δύναμης Radwan, τον Ιμπραΐμ Ακίλ, τον δεύτερο στην ιεραρχία της ένοπλης δύναμής της μετά τον Fuad Shukr», ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα τον Ιούλιο, επίσης στο νότιο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ανέφερε η εν λόγω πηγή, που ζήτησε ανωνυμία για να συζητήσει ευαίσθητα θέματα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μετά το χτύπημα των IDF στη Βηρυτό, οι σειρήνες για πυραυλική επίθεση άρχισαν να ηχούν σε όλο το βόρειο Ισραήλ. Οι συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν στις περιοχές Σαφέντ, Ρος Πίνα και σε πολλές κοντινές κοινότητες στη Γαλιλαία.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με ένα αεροσκάφος τύπου F-35 και ήταν απάντηση στις 150 ρουκέτες που εκτόξευσε σήμερα η Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατηγορεί το Ισραήλ ότι “δεν δίνει καμία βαρύτητα σε ανθρωπιστικές, νομικές ή ηθικές εκτιμήσεις”, όταν εκτελεί τις επιθέσεις του.

Ο Μικάτι έκανε την δήλωση μετά την ανακοίνωση ότι ο υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, σκοτώθηκε. Οι IDF χαρακτήρισαν “στοχευμένο” το πλήγμα στην συνοικία Νταχίε.

Ο Ακίλ είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με 7 εκατομμύρια δολάρια για το ρόλο του στη βομβιστική επίθεση που πραγματοποίησε το 1983 σε στρατώνα των Αμερικανών πεζοναυτών στη Βηρυτό, καθώς και για την καθοδήγηση της σύλληψης Αμερικανών και Γερμανών ομήρων στο Λίβανο τη δεκαετία του 1980. Μάλιστα το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ είχε χαρακτηρίζει τον Ακίλ ως «παγκόσμιο τρομοκράτη».

