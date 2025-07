Ιαπωνία: Φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές της χώρας έπειτα από το τσουνάμι – ΒΙΝΤΕΟ

Φάλαινες έχουν ξεβραστεί στις ακτές της Ιαπωνίας από τα κύματα του τσουνάμι, που ακολούθησε τον μεγάλο σεισμό στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της Ρωσίας.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) και μεταδόθηκε ζωντανά στην τοπική τηλεόραση, δείχνει τέσσερις φάλαινες να έχουν ξεβραστεί στην παραλία Χιρασούνα (Hirasuna Beach), στην Τσίμπα (Chiba), σήμερα (Τετάρτη, 30/7).

Σημειώνεται ότι οι Κουρίλες νήσοι (Kuril) της Ρωσίας και το βόρειο νησί Χοκάιντο (Hokkaido) της Ιαπωνίας έχουν πληγεί από τα κύματα του τσουνάμι μετά τον υποθαλάσσιο σεισμό μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, ο οποίος είναι ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ και ο μεγαλύτερος μετά τον σεισμό της Ιαπωνίας το 2011.

🚨#BREAKING: Now, at least four whales have washed ashore along Japan’s coastline, just hours after a massive 8.8-magnitude earthquake rocked the region triggering tsunami Warnings watches and advisories pic.twitter.com/Res680IpSn

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025