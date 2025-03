Ιαπωνία: Έκρηξη σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων – Ένας νεκρός και δυο τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην κεντρική Ιαπωνία στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους δύο σήμερα, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

An explosion at #ChuoSpring’s plant in Aichi Prefecture in central #Japan has killed one person and injured two, a local fire department official says.https://t.co/1oUa6zRHkQ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 6, 2025