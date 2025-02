Ιαπωνία: Ζητά εξαίρεση από τους αμοιβαίους εμπορικούς δασμούς του Τραμπ

Η Ιαπωνία έχει ζητήσει να εξαιρεθεί από τους λεγόμενους αμοιβαίους δασμούς που σχεδιάζει να υιοθετήσει φέτος ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η ασιατική χώρα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τυχόν επιπτώσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Τακέσι Ιγουαγιάα, ζήτησε την εξαίρεση της χώρας από τους δασμούς όταν συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της συνάντησης με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας.

Japan will respond to US tariffs with appropriate ‘reciprocal measures,’ Foreign Minister Takeshi Iwaya says https://t.co/g8HHkTOFIk pic.twitter.com/HKKe3BhfWv

— Anadolu English (@anadoluagency) February 14, 2025