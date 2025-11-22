Η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην υποστηρίκτρια του Τραμπ, δήλωσε ότι παραιτείται από το Κογκρέσο

Η ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από τη Γεωργία, γνωστή για τη θητεία της στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη σκληρή πολιτική της στάση, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από το Κογκρέσο τον Ιανουάριο. Η απόφασή της έρχεται σε μια περίοδο έντασης με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο υπήρξε για χρόνια στενή πολιτική σύμμαχος.

Η Γκριν, που κάποτε υπερασπιζόταν ανοιχτά τον Τραμπ, έχει πλέον εξελιχθεί σε επικριτή του, ασκώντας δριμεία κριτική στην εξωτερική πολιτική του και στην άρνησή του να δημοσιοποιήσει περισσότερα έγγραφα που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Απαντώντας, ο Τραμπ στήριξε έναν αντίπαλό της στις προκριματικές εκλογές και την αποκάλεσε «τρελή Μαρτζόρι», προκαλώντας νέα ένταση στις σχέσεις τους.

