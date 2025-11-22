Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρέσβης των ΗΠΑ ξανά στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Παρί

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται πως έχει αδυναμία στο ελληνικό μπάσκετ και ειδικά στον Ολυμπιακό, αφού για δεύτερη συνεχόμενη φορά βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να παρακολουθήσει αγώνα της ομάδας στη Euroleague.

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδωσε ξανά το «παρών» στο ΣΕΦ, αυτή τη φορά στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης. Με την παρουσία της να τραβά τα βλέμματα, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά… γούρικη για τους Πειραιώτες, οι οποίοι πήραν τη νίκη και ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης παρακολούθησε το παιχνίδι από τα court seats, απολαμβάνοντας κάθε φάση και ζώντας με ένταση την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες.