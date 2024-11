Η πρώτη συνάντηση Μπάιντεν – Τραμπ μετά τις εκλογές: «Καλώς ήρθατε πίσω» – «Η πολιτική είναι σκληρή, και συχνά όχι πολύ ευχάριστη»

Στον Λευκό Οίκο επέστρεψε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ύστερα από τέσσερα χρόνια, όπου είχε συνάντηση με τον απερχόμενο πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, σχετικά με τη μεταβίβαση της εξουσίας. Υπενθυμίζεται ότι ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος θα περιμένει μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να αναλάβει επίσημα ξανά τα ηνία της χώρας.

Η συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο ξεκίνησε στις 11:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας). «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε πίσω», είπε ο Μπάιντεν στον Τραμπ κατά την έναρξη της συνάντησής τους. Όπως είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα, ο Μπάιντεν είπε στον Τραμπ ότι αναμένει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας, με τον Τραμπ να διαβεβαιώνει ότι θα είναι «η πιο ομαλή (που υπήρξε) ποτέ».

«Η πολιτική είναι σκληρή, και συχνά δεν είναι πολύ ευχάριστη. Αλλά είναι ευχάριστη σήμερα και είμαι ευγνώμων», είπε ο 45ος και σύντομα 47ος Αμερικανός πρόεδρος μετά την χειραψία του με τον Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο.

Η σημερινή εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2020, όταν ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν, χωρίς όμως να αναγνωρίζει ποτέ την ήττα του – υποστηρίζοντας μέχρι και σήμερα, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ότι υπήρξε εκλογική νοθεία.

Τότε, ο ηττημένος των εκλογών Τραμπ δεν είχε οργανώσει μια αντίστοιχη επίσκεψη του Μπάιντεν, όταν ο δεύτερος ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020, κλείνοντας πίσω του την πόρτα του Λευκού Οίκου στις 20 Ιανουαρίου 2020, λίγες ώρες προτού ο Μπάιντεν ορκιστεί, ενώ δεν παρέστη καν στην τελετή ορκωμοσίας του.

Συνεπώς για τον Τραμπ η σημερινή συνάντηση με τον Μπάιντεν έχει έντονη την «γεύση» της εκδίκησης.

Το αεροπλάνο “Trump Force One” προσγειώθηκε στην Αεροπορική Βάση Άντριους με τον Τραμπ να φτάνει στις 09:30 στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Trump and Biden meeting at the White House. Biden looks thrilled. pic.twitter.com/sHsWbpqwkE

— Open Source Intel (@Osint613) November 13, 2024