Η NASA ανακάλυψε μια «πόλη» θαμμένη 30 μέτρα κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας – «Στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν»

Μια εκπληκτική ανακάλυψη ήρθε στο φως όταν επιστήμονες της NASA εντόπισαν ανθρώπινες κατασκευές, που μοιάζουν με πόλη, με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας ραντάρ, θαμμένες 30 μέτρα κάτω από τον πάγο της Γροιλανδίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, πρόκειται για την «Camp Century», μια εγκαταλελειμμένη στρατιωτική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Μια αναπάντεχη ανακάλυψη

Το εύρημα εντοπίστηκε τον Απρίλιο από το αεροσκάφος «Gulfstream III» της NASA, το οποίο διεξήγαγε έρευνες στον παγετώνα της περιοχής.

«Ψάχναμε για το υπόστρωμα του πάγου και ξαφνικά εμφανίστηκε η Camp Century», δήλωσε ο Άλεξ Γκάρντνερ, επιστήμονας στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA.

«Στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν», σχολίασε.

Η ερευνητική αποστολή είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση των εσωτερικών στρωμάτων του παγετώνα και του παγωμένου υπεδάφους.

«Σκοπός μας ήταν να κατανοήσουμε τις δυνατότητες του UAVSAR στην ανίχνευση του παγετώνα», ανέφερε ο Τσαντ Γκριν, επιστήμονας της NASA.

Η μυστική βάση και το «Project Iceworm»

Η Camp Century δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική βάση. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο των ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια «πόλη κάτω από τον πάγο» με τούνελ που διασχίζουν πάνω από 4.800 χιλόμετρα, ως μέρος της στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής κατά της Σοβιετικής Ένωσης.

Η βάση κατασκευάστηκε από το Σώμα Μηχανικού του στρατού των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960, υπό την καθοδήγηση του προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. Το έργο, γνωστό ως «Project Iceworm», είχε στόχο τη διατήρηση πυρηνικών πυραύλων εδάφους ως μέρος της στρατιωτικής ισχύος των ΗΠΑ, αναφέρει η Washington Post.

Το μυστικό των 600 πυραύλων

Το αρχικό σχέδιο περιλάμβανε μια εγκατάσταση 134.679 τετραγωνικών χιλιομέτρων – τριπλάσια σε έκταση από τη Δανία, που κατέχει τη Γροιλανδία.

Η βάση θα είχε 2.000 θέσεις εκτόξευσης για 600 πυραύλους «Iceman», ικανούς να καταστρέψουν το 80% των στόχων των ΗΠΑ στη Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό άρθρο «The Iceman that Never Came».

Οι πύραυλοι θα εκτοξεύονταν μέσω τούνελ 28 μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Ωστόσο, τα σχέδια κρατήθηκαν μυστικά από το Βασίλειο της Δανίας, με τις ΗΠΑ να παρουσιάζουν την Camp Century ως επιστημονική βάση. Οι πραγματικοί σκοποί του έργου αποκαλύφθηκαν το 1997, σύμφωνα με τη Washington Post.

Η εγκατάλειψη του έργου

Το «Project Iceworm» και η Camp Century εγκαταλείφθηκαν το 1967. Το κόστος του έργου εκτιμάται σε περισσότερα από 25 δισεκατομμύρια δολάρια σημερινής αξίας.

Η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας

Όπως σημειώνει η New York Post, η στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας επανήλθε στο προσκήνιο κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε εκφράσει την πρόθεση να αγοράσει την περιοχή από τη Δανία, λόγω των σπάνιων και πολύτιμων φυσικών πόρων που διαθέτει.