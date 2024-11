Εκεχειρία στον Λίβανο: Βομβαρδισμοί μέχρι την τελευταία στιγμή στη Βηρυτό – Πανηγυρισμοί και επιστροφή εκτοπισμένων παρά τις προειδοποιήσεις

Στις 4:00 το πρωί της Τετάρτης, τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, φέρνοντας προσωρινό τέλος στον πιο αιματηρό πόλεμο που έχει ζήσει ο Λίβανος εδώ και δεκαετίες.

Η συμφωνία, που προβλέπει παύση των εχθροπραξιών για μια αρχική περίοδο δύο μηνών, έχει δημιουργήσει ελπίδες για σταθερότητα, ενώ χιλιάδες Λιβανέζοι επέστρεψαν στα χωριά τους, παρά τις συνεχιζόμενες προειδοποιήσεις από την πλευρά του ισραηλινού στρατού.

Αμέσως μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, πομπές αυτοκινήτων άρχισαν να σχηματίζονται με κατεύθυνση προς τον νότιο Λίβανο, με τα υπάρχοντά τους και τα στρώματα δεμένα πάνω στα αυτοκίνητά τους, όπως καταγράφουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες αυτοκίνητα αναχώρησαν από την παραλιακή πόλη Σιδώνα, μεταφέροντας εκτοπισμένους πολίτες πίσω στις πατρίδες τους.

Ορισμένα αυτοκίνητα είχαν στο παρμπρίζ τους αφίσες με πεσόντες μαχητές της Χεζμπολάχ ή τον δολοφονημένο ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, ο οποίος εξουδετερώθηκε από ισραηλινό πλήγμα.

Οι εκτοπισμένοι άρχισαν να επιστρέφουν στην παραλιακή πόλη της Τύρου με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα νωρίς την Τετάρτη, αψηφώντας την προειδοποίηση των IDF να μείνουν μακριά από τις περιοχές που είχαν εκκενωθεί προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Associated Press, σποραδικοί πυροβολισμοί από πανηγυρισμούς ακούγονται στο κέντρο της πόλης, ενώ οι άνθρωποι που επέστρεφαν πατούσαν τις κόρνες των αυτοκινήτων τους και ζητωκραύγαζαν.

Κάποιες ομάδες ξεκίνησαν να επισκευάζουν και να ανοίγουν δρόμους στην Νταχίγια, την περιοχή νότια της Βηρυτού, όπου έχει την έδρα της η Χεζμπολάχ και η οποία έχει σφυροκοπηθεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες εβδομάδες, ανέφεραν οι New York Times.

Παρά την ανακούφιση που έφερε η εκεχειρία, οι προειδοποιήσεις ήταν σαφείς. Ο Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού στα αραβικά, δήλωσε μέσω Χ: «Απαγορεύεται σ’ εσάς να κατευθυνθείτε σε χωριά όπου έχει διαταχθεί εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων ή προς δυνάμεις (του Ισραήλ) στην περιοχή».



Οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν ανεπτυγμένες στο νότιο Λίβανο, ενώ και η Χεζμπολάχ ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την επιστροφή στα χωριά τους μέχρι νεοτέρας.

Ο πόλεμος είχε εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, με τις ισραηλινές δυνάμεις να διατάσσουν εκκένωση μεγάλων περιοχών στον νότο, όπου σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις με μαχητές της Χεζμπολάχ.

Μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την εκεχειρία, το Ισραήλ εξαπέλυε σφοδρούς βομβαρδισμούς, με πάνω από 30 στόχους να πλήττονται, σύμφωνα με το Associated Press. Οι αεροπορικές επιθέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στη Βηρυτό και τα νότια προάστιά της, που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

🇱🇧 Israeli terrorists continue their bombing campaign in Beirut as the ceasefire goes into effect in the next 30 minutes #Lebanon #Iran #israel #MiddleEast #Gaza #NATO #USA #BRICS #Russia pic.twitter.com/xXWh1GbY68



Την Τρίτη, πριν από τη συμφωνία, το Ισραήλ είχε εκδώσει εντολές εκκένωσης για περισσότερες από 20 τοποθεσίες γύρω από τη Βηρυτό, ενώ προειδοποίησε για νέες επιθέσεις σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία προβλέπει σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων και ενίσχυση της παρουσίας του λιβανέζικου στρατού στον νότο, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στη Washington Post.

Ο λιβανέζικος στρατός, σε ανακοίνωσή του, λέει ότι ετοιμάζεται να αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.



Παρόλο που η εκεχειρία έχει φέρει πανηγυρισμούς, με πυροτεχνήματα και επευφημίες στους δρόμους, ειδικά στα νότια προάστια της Βηρυτού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα αντιδράσει δυναμικά αν η Χεζμπολάχ παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας.

❗️🇱🇧🕊️🇮🇱 – A ceasefire agreement between Israel and Lebanon, mediated by the United States, is expected to be announced in the coming hours.

In Beirut, Lebanon, initial celebrations have already begun. pic.twitter.com/vqmmbD8n6j

