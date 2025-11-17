Γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της με αλυσοπρίονο – Έκοψε τον λαιμό της σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου

Φρίκη σε εμπορικό κέντρο στη Γαλλία, όπου μία γυναίκα αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό της με ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο μπροστά σε πελάτες.

Η γυναίκα, φέρεται να ήταν περίπου 60 ετών, χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο για να αυτοκτονήσει γύρω στις 4 μ.μ. το περασμένο Σάββατο στο πάρκινγκ ενός καταστήματος DIY στο Gap, Hautes-Alpes. Πυροσβέστες, αστυνομία και ασθενοφόρο έσπευσαν στο σημείο, αλλά δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν στη ζωή.

Έκτοτε έχει ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία του Gap για να διαπιστωθούν οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια, αναφέρει η Daily Mail. Η γυναίκα ήταν γνωστό ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Η εισαγγελέας του Gap, Μαριόν Λοζάκ’μερ,, δήλωσε στο TF1info το πρωί της Κυριακής: «Έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση. Η έρευνα έχει ανατεθεί στο αστυνομικό τμήμα του Gap, μετά την αυτοκτονία αυτής της γυναίκας που γεννήθηκε το 1965».

Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία

Αυτό έρχεται δύο μήνες αφότου μια ομοφυλόφιλη διευθύντρια σχολείου έβαλε τέλος στη ζωή της πηδώντας από έναν βράχο την πρώτη ημέρα του σχολικού έτους, έπειτα από ομοφοβική κακοποίηση.

Η Καρολίν Γκραντζάν, 42 ετών, είχε επικοινωνήσει με τη γραμμή βοήθειας για την αυτοκτονία της Γαλλίας ώρες πριν πηδήξει από έναν απότομο λόφο ύψους 30 μέτρων κοντά στο Ανγκλάρ-ντε-Σαλέρ στο Καντάλ, όπου ζούσε. Η γυναίκα είχε υποστεί ομοφοβική παρενόχληση και απειλές θανάτου στο μικρό νηπιαγωγείο όπου δίδασκε στο Μουσάζ, ένα χωριό με 300 κατοίκους.

Παρόλο που η Γκραντζάν δεν είχε ποτέ μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλικότητά της, θεωρείται ότι κάποιος στο χωριό ανακάλυψε ότι ήταν παντρεμένη με γυναίκα και ξεκίνησε την εκστρατεία μίσους. Είναι γνωστό ότι η Γκραντζάν είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει τους τελευταίους μήνες πριν αφαιρέσει τη ζωή της την 1η Σεπτεμβρίου. Επικοινώνησε με την εθνική γραμμή πρόληψης αυτοκτονιών γύρω στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα πριν πηδήξει από τον βράχο. Επειδή οι αρχές είχαν ειδοποιηθεί, η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει γρήγορα το σώμα της.

Και τον περασμένο μήνα, ένα εννιάχρονο κορίτσι αφαίρεσε τη ζωή του στη Γαλλία, αφού είχε δεχθεί σχολικό εκφοβισμό για το βάρος του. Το παιδί, ονόματι Σάρα, δεχόταν εκφοβισμό στο σχολείο και βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Σαρεγκεμίν, μια κοινότητα στη Μοζέλ, στη βορειοανατολική Γαλλία. Ο θάνατος φάνηκε να ήταν «εκούσια πράξη του κοριτσιού» και άφησε σημείωμα στους γονείς της. Η Σάρα ήταν θύμα επαναλαμβανόμενου εκφοβισμού στο σχολείο για την εμφάνισή της.