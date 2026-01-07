Γροιλανδία: Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης – Οι δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου

Υπενθυμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνθηκολογικά δικαιώματα για τη διατήρηση βάσεων και την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Γροιλανδία, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής ενέργειας για την κατάληψη της Γροιλανδίας και ρωτήθηκε τι ελπίζει να κερδίσει ο Πρόεδρος Τραμπ με την απόκτηση του νησιού που ελέγχεται από τη Δανία.

Η Λέβιτ απάντησε ότι αυτό θα προσφέρει στις ΗΠΑ «μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχή της Αρκτικής» και θα αποτρέψει την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας στην περιοχή. «Θα υπήρχαν και πολλά άλλα οφέλη, τα οποία, και πάλι, ο πρόεδρος και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του συζητούν επί του παρόντος», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αφού δέχτηκε μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με τη Γροιλανδία, η Λέβιτ πιέστηκε να εξηγήσει γιατί οι ΗΠΑ δεν έχουν αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Όπως είπε,  ο Τραμπ δεν θα δημοσιοποιήσει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Όλες οι επιλογές είναι πάντα ανοιχτές για τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ… αλλά η πρώτη επιλογή του Προέδρου, πάντα, ήταν η διπλωματία», υποστήριξε.

Είπε ακόμα ότι Γροιλανδία αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων του Τραμπ με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ. «Η πρώτη επιλογή παραμένει πάντα η διπλωματία, όπως έγινε και με την Βενεζουέλα», τόνισε η Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος έχει δηλώσει με μεγάλη σαφήνεια και ειλικρίνεια ότι θεωρεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι’ αυτό το λόγο η ομάδα του συζητεί επί του παρόντος τις πιθανές επιλογές αγοράς» είπε η Λέβιτ.

Όταν ρωτήθηκε αν ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας, ο οποίος έχει έρθει σε σύγκρουση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον οποίο ο Τραμπ κατηγόρησε ότι διευκολύνει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, «πρέπει να περιμένει την Delta Force ανά πάσα στιγμή», η Λέβιτ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, απάντησε: «Θα ήταν πολύ παράλογο να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, να εκφράσω τη γνώμη μου». Αν και αυτό απέχει πολύ από μια ρητή προειδοποίηση, η απάντησή της είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ανησυχία στη γειτονική χώρα της Βενεζουέλας, σχολιάζουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Θα κατασχέσουμε κι άλλα τάνκερ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν φοβάται» να συνεχίσει την κατάσχεση πετρελαιοφόρων πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις, παρά τις ανησυχίες ότι αυτό θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις με τη Ρωσία και την Κίνα.

«Θα εφαρμόσει την πολιτική που είναι η καλύτερη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό σημαίνει την επιβολή του εμπάργκο σε όλα τα πλοία του σκιώδους στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο».

Οι δηλώσεις της Λέβιτ ήρθαν λίγες ώρες μετά την κατάληψη δύο πετρελαιοφόρων από τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ των οποίων και ένα πλοίο με ρωσική σημαία το οποίο καταδίωκε για περισσότερες από δύο εβδομάδες. Η Λέβιτ υποβάθμισε τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ διατηρεί καλές σχέσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι αυτές οι προσωπικές σχέσεις θα συνεχιστούν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η κατάσχεση των πετρελαιοφόρων που έχουν υποστεί κυρώσεις είναι «η πολιτική αυτής της κυβέρνησης και δεν φοβάται να την εφαρμόσει».

