Γερμανία: Η επόμενη μέρα μετά τη νίκη της ακροδεξιάς στη Θουριγγία – Τι σηματοδοτεί ο θρίαμβος του Μπιορν Χέκε με τα απαγορευμένα ναζιστικά συνθήματα

Οι εκλογές στα κρατίδια της Θουριγγίας και της Σαξονίας, στην Γερμανία, που επέφεραν βαρύ πλήγμα στα κόμματα της κυβέρνησης του καγκελάριου Όλαφ Σολτς, καθώς και οι ιστορικές νίκες δύο αντικαθεστωτικών κομμάτων, είναι πιθανό να επιδεινώσουν την αστάθεια σε έναν ήδη εύθραυστο κυβερνητικό συνασπισμό, σχολιάζει το πρακτορείo Reuters.

Καθώς απομένει μόνο ένας χρόνος μέχρι τις εθνικές εκλογές στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τα αποτελέσματα της Κυριακής φαίνεται ότι θα αυξήσουν την πίεση στον καγκελάριο Σολτς να είναι αυστηρότερος στο μεταναστευτικό και θα εντείνουν τη συζήτηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας ως θέματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία.

Η παραπαίουσα εξουσία της γερμανικής κυβέρνησης θα μπορούσε επίσης να περιπλέξει την ευρωπαϊκή πολιτική, όταν η άλλη μεγάλη δύναμη του μπλοκ, η γειτονική Γαλλία, εξακολουθεί να πασχίζει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου και του Ιουλίου. Και τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού έχασαν ψήφους στις εκλογές στην Θουριγγία και στην Σαξονία. Τα αποτελέσματα δείχνουν κατάρρευση των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) του Σολτς ως μεγάλου κόμματος.

Οι μικρότεροι εταίροι του συνασπισμού, οι Πράσινοι και οι Ελεύθεροι Δημοκράτες, μένουν εκτός Βουλής στο κρατίδιο της Θουριγγίας επειδή δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το όριο του 5%. Αναλυτές εκτιμούν ότι από τις πρώτες επιπτώσεις θα είναι η αύξηση των διενέξεων εντός του ιδεολογικά ετερόκλητου κυβερνητικού συνασπισμού του Σολτς.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τον αυξανόμενο κατακερματισμό του πολιτικού τοπίου και την άνοδο των αντικαθεστωτικών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν κρίσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πληθωρισμός. Η ακροδεξιά, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) του Μπιορν Χέκε ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς, εξασφαλίζοντας 33,2% στη Θουριγγία στις πρώτες περιφερειακές εκλογές της και κερδίζοντας επίσης σχεδόν τόσες ψήφους όσες και οι συντηρητικοί στη Σαξονία.

🇩🇪 “We don’t accept that we Germans are simply dying out. And one thing is also clear, we don’t want the (jobs) gaps that arise to be filled with migrants, we want to produce the skilled workers of the future ourselves.”

– AfD leader in Thuringia, @BjoernHoecke pic.twitter.com/nePfjkBF5X

— Remix News & Views (@RMXnews) August 31, 2024