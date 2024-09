Γάζα: Βίντεο με «τα τελευταία λόγια» των 6 δολοφονημένων ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς

Η Χαμάς κυκλοφόρησε σήμερα, Δευτέρα ένα βίντεο στην πλατφόρμα Telegram, στο οποίο εμφανίζονται οι έξι πρόσφατα δολοφονημένοι όμηροι να μιλούν στην κάμερα, ενώ η οργάνωση ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει το «τελευταίο μήνυμά τους στον κόσμο» πριν σκοτωθούν.

Στο βίντεο, που θα δείτε παρακάτω, όλοι οι όμηροι επιβεβαιώνουν τις ταυτότητές τους, πριν το υλικό διακοπεί με απειλές για την κυκλοφορία αυτών των τελευταίων μηνυμάτων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι τα πτώματα των έξι ομήρων, τα οποία ανακαλύφθηκαν την Κυριακή το πρωί στην Ράφα της Λωρίδας της Γάζας, ανήκουν στους Κάρμελ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσαλμί, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Αλμόγκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, οι όμηροι εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς εξ επαφής, πιθανότατα την Πέμπτη ή νωρίς την Παρασκευή.

Το βίντεο της Χαμάς φαίνεται να είναι μέρος μιας προώθησης για μια πιο εκτενή βιντεοσκόπηση που πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα. Αυτού του είδους τα βίντεο έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τη Χαμάς, σε αυτό που το Ισραήλ περιγράφει ως «ψυχολογικό πόλεμο».

Hey useful idiots, here’s a message from Hamas. They taped these videos before executing the hostages.

If you can still support these monsters, you are an evil terrorist yourself.

Plain & Simple.

Don’t cry for a ceasefire when you’re not demanding the hostages release too. pic.twitter.com/hJCzlDY8Sz

— Emily Austin (@emilyraustin) September 2, 2024