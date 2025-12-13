Γερμανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε κεντρικό δρόμο του Μανχάιμ – Τρεις τραυματίες

Γερμανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους σε κεντρικό δρόμο του Μανχάιμ – Τρεις τραυματίες
Φωτογραφία: Priebe

Ένα μικρό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στον κεντρικό δρόμο Neckarauer Straße του Μανχάιμ, στη Γερμανία, με τον 23χρονο πιλότο και δύο επιβαίνοντες να βγαίνουν σώοι από το ατύχημα, αλλά με τραυματισμούς.

Το αεροσκάφος, που ανήκει σε έναν σύλλογο αεραθλητισμού, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μανχάιμ στο Neuostheim στις 15:59 τοπική ώρα την Παρασκευή, και σύμφωνα με το flightradar24 η αναγκαστική προσγείωση έγινε στις 16:00.

Αρχικά είχε αναφερθεί ότι επρόκειτο για ανεμόπτερο.


Στο αεροσκάφος επέβαιναν ο 23χρονος πιλότος, η 23χρονη σύντροφός του και ένας 37χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το αεροσκάφος πέρασε οριακά δίπλα από δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γλίστρησε για μερικά μέτρα κατά μήκος της Neckarauer Straße και τελικά σταμάτησε στη λωρίδα εισόδου προς την πόλη.

Φωτογραφία: Stefanie Ball

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις επιβαίνοντες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και να τους παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, μεταφέροντάς τους σε κοντινά νοσοκομεία, με τον πιλότο να τραυματίζεται σοβαρά και τους υπόλοιπους ελαφρά.

Όταν ρωτήθηκαν, οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι πιθανότατα υπήρξε βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους.


Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (BFU) έφτασε στο σημείο γύρω στις 19:00 και ξεκίνησε την έρευνα, ενώ η πυροσβεστική απέκλεισε την περιοχή.


Η Neckarauer Straße παρέμεινε μερικώς κλειστή μέχρι αργά το βράδυ, και το αεροσκάφος απομακρύνθηκε με γερανό. Σύμφωνα με την αστυνομία, η εκτιμώμενη ζημιά στο αεροσκάφος ανέρχεται περίπου σε 400.000 ευρώ.

10:23 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

