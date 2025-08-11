Γάζα: Το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας διχάζει το Ισραήλ – Επιμένει ο Νετανιάχου με μοναδικό σύμμαχο την Ουάσινγκτον

Με μία διπλή συνέντευξη Τύπου για τα ισραηλινά και τα διεθνή ΜΜΕ χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει τη διεθνή κοινότητα αλλά και την κοινή γνώμη και τους επικριτές του στο Ισραήλ ότι η επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας είναι λίγο πολύ ένα αναγκαίο κακό.

Της Εύης Απολλωνάτου

Το Ισραήλ «δεν έχει καμία επιλογή από το να τελειώσει την δουλειά και να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Επανέλαβε ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας το συντομότερο δυνατό, αλλά ότι το σχέδιό του να επεκτείνει τη σύγκρουση και να καταλάβει την πόλη της Γάζας ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και των 50 Ισραηλινών ομήρων.

Παράλληλα υποστήριξε ξανά ότι το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να καταλάβει και να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας. Μάλιστα περιέγραψε με κάπως γενικές αναφορές τους στόχους του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα στην Γάζα. Ανέφερε ότι μία μελλοντική «πολιτική διοίκηση» θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας αλλά με τρόπο που δεν θα απειλεί το Ισραήλ.

Σε αυτό το σημείο προκύπτει το πρώτο σοβαρό πρόβλημα. Αρχικά ο Νετανιάχου τις προηγούμενες ημέρες υποστήριξε ότι το Ισραήλ μόλις καταλάβει την Γάζα θα την παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις για να την διοικήσουν. Όταν αραβικά κράτη, όπως η Ιορδανία, απέρριψαν κατηγορηματικά οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο ο Νετανιάχου άρχισε να μιλάει γενικά και αόριστα για μία «πολιτική διοίκηση».

Ωστόσο η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει ένα τέτοιο ρόλο, δεν είναι αποδεκτή από το Τελ Αβίβ. Ο Νετανιάχου είπε ότι το μέλλον της μεταπολεμικής Γάζας δεν περιλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία έχει υποστηρίξει την τρομοκρατία σε βάρος του Ισραήλ.

Επιπλέον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξηγήσει ότι το Ισραήλ δεν διαπράττει γενοκτονία στην Γάζα. «Αν θέλαμε την λιμοκτονία, αν αυτή ήταν η πολιτική μας… για δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, δεν θα υπήρχε κανείς ζωντανός σήμερα, μετά από 20 μήνες. Αν θέλαμε να διαπράξουμε γενοκτονία, θα χρειαζόταν ακριβώς ένα απόγευμα», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει λιμοκτονία, δεν υπάρχει πολιτική λιμοκτονίας. Υπήρχε έλλειψη (σ.σ. τροφίμων) και έπρεπε να σταματήσει και αυτό ακριβώς γίνεται».

Στα δύο το Ισραήλ για τα σχέδια Νετανιάχου

Τα σχέδια Νετανιάχου έχουν προκαλέσει τριγμούς και στο εσωτερικό της κοινωνίας του Ισραήλ, που αντιδρά έντονα. Το στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας, η αντιπολίτευση, οι συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων αλλά και υπερορθόδοξοι Εβραίοι που δεν θέλουν να υπηρετήσουν ως έφεδροι στον ισραηλινό στρατό ζητούν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να ανακαλέσει το σχέδιο του.

Οι οικογένειες των ομήρων αλλά και ενώσεις επιθυμούν να προωθούν την κήρυξη γενικής απεργίας και διαδηλώσεων την επόμενη Κυριακή. Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε σε πρώτη φάση την πολιορκία και την κατάληψη της πόλης της Γάζας, προκειμένου να μετριάσει κάπως τις αντιδράσεις του στρατού και μερίδας της ισραηλινής κοινωνίας. Ωστόσο πιέζεται από τους ακροδεξιούς υπουργούς που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας και απειλούν να αποχωρήσουν εάν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας.

Εντείνεται η διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ

Μπροστά στον λιμό στην Γάζα και τα σχέδια για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ.

Με κοινή δήλωση τους πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας, της Βρετανίας, της Δανίας, της Γαλλίας και της Σλοβενίας ζήτησαν από το Ισραήλ να ανακαλέσει το σχέδιο του για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας. «Το σχέδιο αυτό κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», σημειώνεται στην κοινή δήλωση.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ζητήσει σταθερά την άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Και είμαστε ξεκάθαροι ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και να μην παίξει κανένα μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, όπου η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο. Αλλά αυτή η απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης δεν θα κάνει τίποτα για να εξασφαλίσει την επιστροφή των ομήρων και κινδυνεύει να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή τους», αναφέρουν οι 5 χώρες.

Η Γερμανία, που δεν υπογράφει την κοινή δήλωση, έχει ανακοινώσει ότι θα σταματήσει τις παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ. Η Γερμανία μετά τις ΗΠΑ είναι η δεύτερη χώρα που προσφέρει τις μεγαλύτερες προμήθειες όπλων στον ισραηλινό στρατό.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ένας φιλο-ισραηλινός πολιτικός και θα ήθελε να αποφύγει μία σύγκρουση με το Ισραήλ. Γι’ αυτό και η Γερμανία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, όπως έχει κάνει η Βρετανία και Γαλλία. Επιπλέον παραδοσιακά το Βερολίνο εξαιτίας του Ολοκαυτώματος και του ναζιστικού παρελθόντος δεν επιθυμεί να υιοθετεί πολιτικές που φέρνουν την Γερμανία αντιμέτωπη με το Τελ Αβίβ.

Ο Νετανιάχου στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου κατηγόρησε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι, επιβάλλοντας μερικό εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, «λύγισε» υπό την πίεση ξένων και εγχώριων ομάδων που αντιτίθενται στο Ισραήλ.

Επιπλέον, η Αυστραλία ανακοίνωσε σήμερα δια στόματος του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζε ανακοίνωσε ότι τελικά θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και η Νέα Ζηλανδία αφού ο υπουργός Εξωτερικών Ουίνστον Πίτερς δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους.

Μοναδικός σύμμαχος οι ΗΠΑ

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε αργά την Κυριακή ότι μίλησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο και τον ευχαρίστησε για τη «σταθερή υποστήριξή» του.

Κατά την διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ οι ΗΠΑ, που έχουν δικαίωμα βέτο, υπερασπίστηκαν το Ισραήλ και υποστήριξαν ότι έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι είναι καλύτερο για την ασφάλειά του. Χαρακτήρισαν ψευδείς τους ισχυρισμούς περί γενοκτονίας στη Γάζα.

Άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και αξιωματούχοι του ΟΗΕ, εξέφρασαν ανησυχία για το σχέδιο Νετανιάχου και τον λιμό στην Λωρίδα. Η Κίνα χαρακτήρισε απαράδεκτη τη «συλλογική τιμωρία» των ανθρώπων στη Γάζα. Η Ρωσία προειδοποίησε κατά της «απερίσκεπτης εντατικοποίησης των εχθροπραξιών».