Γάζα: Ισραηλινή επιδρομή έπληξε τη μοναδική καθολική εκκλησία – Αναφορές για 2 νεκρούς, καταδίκασε το πλήγμα η Μελόνι

Η μοναδική καθολική εκκλησία στη Λωρίδα της Γάζας, η Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στην Πόλη της Γάζας, επλήγη σήμερα το πρωί από ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με το Πατριαρχείο των Λατίνων της Ιερουσαλήμ, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εκστρατείας Protecting Holy Land Christians, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλα τέσσερα ελαφρά.

In a deeply shocking incident, an Israeli drone strike targeted the #Church of the Latin Convent in the heart of #Gaza City. Since October 7, 2023, the church represents a vital sanctuary for hundreds of displaced Palestinians. pic.twitter.com/IAOzIa9Pvd

