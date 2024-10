Γάζα: Η Χαμάς είναι έτοιμη να δεχθεί την πρόταση της Αιγύπτου για εκεχειρία – Διαπραγματεύσεις σε τεντωμένο σχοινί

Η Χαμάς φαίνεται διατεθειμένη να αποδεχθεί την πρόσφατη πρόταση της Αιγύπτου, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το σαουδαραβικό κανάλι Al-Sharq, με σκοπό την απελευθέρωση τεσσάρων αιχμαλώτων σε αντάλλαγμα μια διήμερη εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Παράλληλα, όπως σημειώνει η εφημερίδα Haaretz, οι πηγές της Χαμάς αναφέρουν πως στοχεύουν σε συμφωνία που θα συνάδει με την πρόταση του Τζο Μπάιντεν και θα περιλαμβάνει πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς δεν εμφανίζεται αισιόδοξη για επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας πριν από τις εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου. Επίσης, δηλώνει ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση για εκεχειρία, αλλά ζητάει εγγυήσεις για παράταση της προσωρινής ανακωχής έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του Ισραήλ, ένας αξιωματούχος ανέφερε στους Times of Israel ότι δεν έχουν λάβει επίσημη απάντηση από τη Χαμάς σχετικά με τις υπό συζήτηση προτάσεις για την ανταλλαγή αιχμαλώτων. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε συμφωνία, η Χαμάς θα απαιτήσει το τέλος του πολέμου στη Γάζα, απαίτηση την οποία το Ισραήλ δηλώνει απρόθυμο να ικανοποιήσει.

Μετά τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, το Ισραήλ δεν διαθέτει ξεκάθαρη εικόνα για τα πρόσωπα που λαμβάνουν αποφάσεις στη Χαμάς, γεγονός που προκαλεί σύγχυση, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, επέστρεψε από την Ντόχα μετά από συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον αρχηγό της CIA, όπου συζητήθηκε νέο σχέδιο που συνδυάζει προγενέστερες προτάσεις και λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου στο Χ, τις επόμενες μέρες οι συζητήσεις με τους διαμεσολαβητές και τη Χαμάς θα συνεχιστούν για να εξεταστεί η δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας.

