Γάζα: Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες με το Ισραήλ – Τι απαιτείται για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αφού εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι στη διάρκεια της νύκτας με αντάλλαγμα τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων.

Αυτή ήταν η τελευταία ανταλλαγή της πρώτης φάσης της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου.

Σήμερα το πρωί το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι τρεις από τους ομήρους δολοφονήθηκαν όσο βρίσκονταν υπό κράτηση.

«Με βάση τις υπηρεσίες Πληροφοριών και πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Οχάντ (Γιαχαλομί), ο Τσάχι (Ιντάν) και ο Ιτζίκ (Ελγκαράτ) δολοφονήθηκαν όσο βρίσκονταν υπό κράτηση στη Γάζα», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Pursuant to the intelligence and all of the information at our disposal, Ohad Yahalomi, Tsahi Idan and Itzik Elgarat were murdered while held hostage in Gaza. Shlomo Mantzur was murdered in the 7 October 2023 massacre and his body had been held in the Gaza Strip.

