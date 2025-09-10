Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε σχολή – Άνδρας τραυμάτισε καθηγήτρια και μαθήτρια

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα σε σχολή κηπουρικής, στη νότια Γαλλία.

Ένας άνδρας εισέβαλε στη σχολή και τραυμάτισε με μαχαίρι δύο άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και δεν αποτελεί πλέον απειλή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο άνδρας τραυμάτισε μια 16χρονη μαθήτρια και μια 52χρονη καθηγήτρια μέσα στην σχολή κηπουρικής. Η δεύτερη τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Μία 16χρονη μαθήτρια υπέστη ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει άμεσες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του.