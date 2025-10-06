Γαλλία: Επιμένει στην επιλογή Λεκορνί ο πρόεδρος Μακρόν – Δεν αποκλείει και άλλες εξελίξεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν
Πηγή: ΕΡΑ

Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Γαλλία, δοκιμάζει ξανά την τύχη του με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.  “Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό, αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη να διεξαγάγει, έως το βράδυ της Τετάρτης, τις τελικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα”, ανέφεραν πηγές στο προεδρικό Μέγαρο.

Σαράντα οκτώ ώρες, και μετά τι; Ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του διορία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να “καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας”, κάποιοι προβλέπουν ήδη μια αποτυχία από την πλευρά του απερχόμενου επικεφαλής της κυβέρνησης, σχολιάζει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Αν και επισήμως αρνείται να προβάλει τον εαυτό του σε αυτό το σενάριο, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ωστόσο στο περιβάλλον του ότι θα “αναλάβει την ευθύνη” εάν οι “τελικές διαπραγματεύσεις” του Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχουν.

Ο επικεφαλής του κράτους έχει ήδη αποκλείσει πολλές φορές το ενδεχόμενο παραίτησης, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσει την εντολή που του εμπιστεύτηκαν οι Γάλλοι, αλλά επίσης, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει κανένα συνταγματικό όπλο, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης της Βουλής.

Η αποχώρηση Λεμέρ

Ο Μπρουνό Λεμέρ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων (η νέα ονομασία του υπουργείου Άμυνας)  προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

“Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό” ο οποίος παραιτήθηκε , γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι “επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται”.

Ο Μπρουνό Λεμέρ, που διαδέχθηκε χθες βράδυ τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Ψηφιακοί νομάδες: Γιατί κερδίζει έδαφος η Ελλάδα – Πώς δουλεύουν και τι αλλάζει

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:54 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Δεύτερη δικαστική απόφαση εναντίον του Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων στο Όρεγκον

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής, στις ΗΠΑ, τον οποίον διόρισε...
19:35 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αλβανία: Φρίκη με δολοφονία δικαστή σε αίθουσα του Εφετείου – Τον πυροβόλησε ο κατηγορούμενος

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στην Αλβανία έπειτα από την δολοφονία ενός δικαστή μέσα σε αίθο...
18:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Δεν πρόλαβαν να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι υπουργοί – Ποιον κατηγορεί για την παραίτησή του ο πρωθυπουργός των 27 ημερών

Λίγο μετά την υποβολή της παραίτησής του, στην Γαλλία, στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ...
18:27 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Άρχισαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για εκεχειρία στην Γάζα και απελευθέρωση των oμήρων

Διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς άρχισαν έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Αίγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης