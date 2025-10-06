Γαλλία: Επιμένει στην επιλογή Λεκορνί ο πρόεδρος Μακρόν – Δεν αποκλείει και άλλες εξελίξεις

Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Γαλλία, δοκιμάζει ξανά την τύχη του με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. “Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέθεσε στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό, αρμόδιο για τις τρέχουσες υποθέσεις, την ευθύνη να διεξαγάγει, έως το βράδυ της Τετάρτης, τις τελικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό μιας πλατφόρμας δράσης και σταθερότητας για τη χώρα”, ανέφεραν πηγές στο προεδρικό Μέγαρο.

Σαράντα οκτώ ώρες, και μετά τι; Ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει στον παραιτηθέντα πρωθυπουργό του διορία μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να “καθορίσει μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας”, κάποιοι προβλέπουν ήδη μια αποτυχία από την πλευρά του απερχόμενου επικεφαλής της κυβέρνησης, σχολιάζει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Αν και επισήμως αρνείται να προβάλει τον εαυτό του σε αυτό το σενάριο, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ωστόσο στο περιβάλλον του ότι θα “αναλάβει την ευθύνη” εάν οι “τελικές διαπραγματεύσεις” του Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτύχουν.

Ο επικεφαλής του κράτους έχει ήδη αποκλείσει πολλές φορές το ενδεχόμενο παραίτησης, λέγοντας ότι θα ολοκληρώσει την εντολή που του εμπιστεύτηκαν οι Γάλλοι, αλλά επίσης, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει κανένα συνταγματικό όπλο, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης της Βουλής.

Η αποχώρηση Λεμέρ

Ο Μπρουνό Λεμέρ, ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων (η νέα ονομασία του υπουργείου Άμυνας) προκάλεσε αντιπαράθεση, ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

“Πρότεινα το μεσημέρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να με αποσύρει από την κυβέρνηση πάραυτα και να μεταφέρει τις αρμοδιότητές μου ως υπουργού Ενόπλων Δυνάμεων στον πρωθυπουργό” ο οποίος παραιτήθηκε , γράφει στην ανάρτησή του τονίζοντας ότι “επιθυμεί η απόφαση αυτή να καταστήσει δυνατή την επανάληψη των συνομιλιών για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης την οποία η Γαλλία χρειάζεται”.

Ο Μπρουνό Λεμέρ, που διαδέχθηκε χθες βράδυ τον Λεκορνί στο υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήταν ο αμετακίνητος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών του Εμανουέλ Μακρόν επί επτά χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2024.