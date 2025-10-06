Αλβανία: Φρίκη με δολοφονία δικαστή σε αίθουσα του Εφετείου – Τον πυροβόλησε ο κατηγορούμενος

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Άστριτ Καλάτζα

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στην Αλβανία έπειτα από την δολοφονία ενός δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:40 μ.μ. (τοπική ώρα, 16:40), όταν ενώ ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε έναν κατηγορούμενο, εκείνος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα του Εφετείου. Σύμφωνα με το Oranews, ο δράστης πυροβόλησε τον δικαστή τρεις φορές.

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Άλλα δύο άτομα, ένας πατέρας και ο γιος του, τραυματίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών. Ο ένας από τους δύο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με τους γιατρούς η ζωή του δεν κινδυνεύει. Ο δεύτερος βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη.

Ο ύποπτος δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και ως Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών, ο οποίος φέρεται να ήταν εμπλεκόμενος σε μια δικαστική υπόθεση σχετικά με ένα ζήτημα ιδιοκτησίας. Συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και καταδίκασε το έγκλημα.

«Εκφράζοντας τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς του εκλιπόντος δικαστή Καλάτζα, καταδικάζω με τη μεγαλύτερη δυνατή σφοδρότητα την άσχημη και εγκληματική πράξη εναντίον του δικαστή εντός του θεσμού, η οποία αποτελεί απόδειξη του ελέγχου της τάξης από το έγκλημα και της μεγάλης ανασφάλειας που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Απαιτώ την αυστηρότερη νομική τιμωρία για τον εκτελεστή και τους εντολείς αυτού του πολύ σοβαρού εγκλήματος», έγραψε ο Μπερίσα σε ανάρτησή του στο Facebook.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Πληθωρισμός και χρέη: Τι ζητεί ο κ. Ανδρουλάκης από τον κ. Μητσοτάκη

Προϋπολογισμός 2026: Αυτά είναι όλα τα μέτρα στήριξης για φόρους, μισθούς, συντάξεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 20 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:54 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Δεύτερη δικαστική απόφαση εναντίον του Τραμπ για την αποστολή στρατευμάτων στο Όρεγκον

Για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες, ένας ομοσπονδιακός δικαστής, στις ΗΠΑ, τον οποίον διόρισε...
19:41 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Επιμένει στην επιλογή Λεκορνί ο πρόεδρος Μακρόν – Δεν αποκλείει και άλλες εξελίξεις

Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Γαλλία, δοκιμάζει ξανά την τύχη του με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.  “...
18:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Δεν πρόλαβαν να αναλάβουν καθήκοντα οι νέοι υπουργοί – Ποιον κατηγορεί για την παραίτησή του ο πρωθυπουργός των 27 ημερών

Λίγο μετά την υποβολή της παραίτησής του, στην Γαλλία, στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ...
18:27 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αίγυπτος: Άρχισαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς για εκεχειρία στην Γάζα και απελευθέρωση των oμήρων

Διαπραγματευτές του Ισραήλ και της Χαμάς άρχισαν έμμεσες συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Αίγ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης