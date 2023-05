Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε δύο γυναίκες μέσα σε νοσοκομείο

Μια νοσηλεύτρια και μια γραμματέας δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σήμερα μέσα σε νοσοκομείο της Ρεν, στην ανατολική Γαλλία και ο δράστης, ένα άτομο που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, έδρασε «χωρίς προφανές κίνητρο», ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

Η 37χρονη νοσηλεύτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η ζωή της δεύτερης τραυματία, που είναι 56 ετών, δεν κινδυνεύει.

Ο ύποπτος, ένας άνδρας 59 ετών, συνελήφθη αμέσως. «Φαίνεται ότι έδρασε χωρίς κίνητρο και δεν είχε ραντεβού στο νοσοκομείο» ανέφερε η εισαγγελία της πόλης Ρεν. Κρατείται με την κατηγορία της «απόπειρας ανθρωποκτονίας» και φαίνεται ότι «αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και εδώ και πολλά χρόνια έχει τεθεί υπό ενισχυμένη δικαστική συμπαράσταση», διευκρίνισε ο εισαγγελέας. Είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για βιαιοπραγία αλλά τον Ιούνιο του 2022 απαλλάχθηκε αφού κρίθηκε ποινικά μη υπεύθυνος.

Ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Φρανσουά Μπρον, αναμένεται απόψε το βράδυ στη Ρεν. Νωρίτερα, με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε «τη βαθύτατη λύπη του για αυτή τη βίαιη επίθεση».

