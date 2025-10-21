Γαλλία: Αναβιώνουν στο δικαστήριο ο βιασμός και η φρικτή δολοφονία 12χρονης – Η 37χρονη Αλγερινή την μαχαίρωσε, την έπνιξε και μετέφερε τη σορό της σε βαλίτσα

Τα φρικτά βασανιστήρια που φέρεται να υπέστη η 12χρονη Λολά Νταβιέ, στην Γαλλία, από την Αλγερινή μετανάστρια Νταμπιά Μπενκιρέντ, η οποία κατηγορείται ότι, το 2022, βίασε το κορίτσι και μετά το δολοφόνησε, αναβιώνουν στο δικαστήριο, στο οποίο έφτασε η υπόθεση.

Η Λολά Νταβιέ φέρεται να βιάστηκε και να βασανίστηκε αφού παρασύρθηκε σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι από την 27χρονη μετανάστρια Νταμπία Μπενκιρέντ, η οποία έπρεπε να είχε εκδιωχθεί από την Γαλλία, καθώς είχε εκδοθεί εναντίον της διαταγή απέλασης.

Η Αλγερινή κατηγορείται ότι έκοψε εν μέρει το κεφάλι της Λόλα και την έπνιξε ως εκδίκηση για την άρνηση της μητέρας της, που φρόντιζε το κορίτσι, να δώσει στη μετανάστρια το κλειδί ενός κτιρίου διαμερισμάτων. Στη συνέχεια, η Μπενκιρέντ φέρεται να τοποθέτησε το πτώμα του κοριτσιού σε μια βαλίτσα και το περιέφερε μαζί της.

Η Αλγερινή φέρεται αφού βίασε το κορίτσι στην συνέχεια να την μαχαίρωσε 38 φορές πριν τελικώς την πνίξει και όλα αυτά για να εκδικηθεί τη μητέρα της. Παρά την αιμορραγία από τα τραύματα της η 12χρονη Γαλλίδα φέρεται να πέθανε από ασφυξία.

Κάμερες ασφαλείας απαθανάτισαν την Αλγερινή λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της 12χρονης, σε μια καφετέρια με την μεγάλη βαλίτσα. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Le Parisien, η Μπενκιρέντ φαίνεται να ανοίγει τη βαλίτσα για να δείξει το περιεχόμενό της σε έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ιατροδικαστή στο δικαστήριο, η 12χρονη έφερε 38 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και τον λαιμό, ενώ έχασε τη ζωή της από ασφυξία.

«Υπάρχει σωματική, ψυχολογική και ηθική ταλαιπωρία. Η ασφυξία προκαλεί έντονο άγχος, ξεπερνά τον σωματικό πόνο. Πιθανότατα υπήρξαν ένα ή περισσότερα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία προκαλούν σωματικό πόνο» εξήγησε ο ιατροδικαστής πριν παρουσιαστούν φωτογραφίες της ανήλικης με τα χέρια δεμένα και το πρόσωπο καλυμμένο με ταινία. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ορατά τραύματα» στα γεννητικά της όργανα.

Μπροστά στο αποκρουστικό θέαμα, οι συγγενείς της μικρής Λόλα αποχώρησαν από το δικαστήριο.



«Υπήρχε αιμορραγικό τραύμα σε διάφορα μέρη του σώματος, ιδιαίτερα στα γεννητικά όργανα του παιδιού», ανέφερε ο γιατρός, προσθέτοντας ότι το παιδί είχε μια «μεγάλη πληγή» στο πρόσωπό του και μια χαρακιά στην πλάτη, πιθανώς από μαχαίρι, ενώ το «κεφάλι του ήταν μερικώς κομμένο».

Το ανήλικο θύμα το οποίο φέρεται να βιάστηκε από την Μπενκιρέντ «για την ευχαρίστησή της», έφερε τραύματα που συνάδουν με «σφίξιμο του λαιμού». Η μύτη και το στόμα ήταν κλεισμένα με μονωτική ταινία, ενώ το κορίτσι χαράχθηκε με ψαλίδι κι έναν κόφτη κουτιών προτού τυλιχθεί με κολλητική ταινία και τοποθετηθεί σε μια βαλίτσα.

Η Μπενκιρέντ κουβαλούσε το πτώμα της 12χρονης Λολά σε όλο το Παρίσι μέσα στη μεγάλη βαλίτσα, την οποία κάποια στιγμή πέταξε στον δρόμο όπου το εντόπισε ένας άστεγος.

Φέρεται επίσης να σταμάτησε έξω από ένα καφέ, όπου είπε σε έναν πελάτη που υποψιαζόταν κάτι περίεργο στις αποσκευές της ότι «πουλούσε ένα νεφρό», ανέφεραν οι ερευνητές.

Η Νταμπία Μπενκιρέντ έφθασε στη Γαλλία το 2013 σε ηλικία 14 ετών, ωστόσο της είχε επιδοθεί διαταγή απέλασης μετά την παράταση της φοιτητικής της βίζας τον Αύγουστο του 2022, μόλις δύο μήνες πριν από τη δολοφονία της 12χρονης.

Ισχυρίστηκε ότι υπέστη κάποιο είδος ψυχικής κατάρρευσης μετά τους θανάτους των γονιών της το 2019 και το 2020, ενώ κάπνιζε έως και «20 τσιγάρα (κάνναβης)την ημέρα» για να αντιμετωπίσει αυτό το «σημείο καμπής».