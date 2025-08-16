Φουντώνουν τα σενάρια για την υγεία του Πούτιν: Το ύποπτο τρέμουλο δίπλα στον Τραμπ και ο «εξωσκελετός» – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα «ύποπτο» τρέμουλο στο πόδι του Βλαντίμιρ Πούτιν καταγράφηκε από τις κάμερες της κρατικής τηλεόρασης του Κρεμλίνου, την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος αποχαιρετούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Αλάσκα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δύο ηγέτες που συναντήθηκαν στη βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ, είχαν μια σύντομη συνομιλία με τη βοήθεια μεταφραστή. Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού, το γόνατο του Πούτιν φαινόταν να «πηδάει» επανειλημμένα, με τον ίδιο να to λυγίζει ελαφρώς και να ανεβοκατεβάζει διαδοχικά τα δάκτυλα και τη φτέρνα του αριστερού ποδιού.

Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο από τα ουκρανικά ΜΜΕ και χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, οι οποίοι σχολίασαν ειρωνικά τις κινήσεις του 72χρονου προέδρου, εκφράζοντας υποψίες για την κατάσταση της υγείας του.

Ορισμένοι μάλιστα υποστήριξαν ότι ο Πούτιν ενδέχεται να φορούσε «ελαφρύ εξωσκελετό» κάτω από το παντελόνι του, για στήριξη της στάσης του σώματος. Το κανάλι Crimean Wind, σύμφωνα με τη Daily Mail, υποστήριξε πως «ένα περίεργο στοιχείο που μοιάζει με ελαφρύ εξωσκελετό διακρίνεται στο κάτω μέρος του παντελονιού του δικτάτορα», αφήνοντας υπόνοιες για τεχνητή ενίσχυση της κινητικότητάς του.

Τα ουκρανικά μέσα επεσήμαναν επίσης την αισθητή διαφορά ύψους μεταξύ των δύο ηγετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ύψος 1,91μ., φαινόταν να «υπερίπταται» του 1,70μ. Πούτιν – παρά το γεγονός ότι ο δεύτερος εμφανίστηκε με εμφανώς υπερυψωμένα παπούτσια. Σύμφωνα με τον λογαριασμό Times of Ukraine, τα παπούτσια του Ρώσου προέδρου ίσως περιείχαν κρυφή πλατφόρμα ύψους έως και 12 εκατοστών, προκειμένου να μειωθεί το οπτικό χάσμα με τον Τραμπ. «Φαίνεται να πάσχει από “σύνδρομο Ναπολέοντα”», σχολίασε χαρακτηριστικά το ουκρανικό κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την τελετή, ο Πούτιν επισκέφθηκε το στρατιωτικό κοιμητήριο Fort Richardson, όπου απέτισε φόρο τιμής σε Σοβιετικούς πιλότους που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών πτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Lend-Lease στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Il-96-300PU, γνωστό και ως «Ιπτάμενο Κρεμλίνο», με συνοδεία αμερικανικών μαχητικών F-35 Lightning II, και κατευθύνθηκε προς τη ρωσική περιοχή Τσουκότκα – όπου κάποτε διετέλεσε κυβερνήτης ο Ρομάν Αμπράμοβιτς – για συναντήσεις με τοπικούς αξιωματούχους.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ ξεκίνησε επαφές με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καθώς και με ηγέτες του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης για να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Πούτιν, που διήρκεσαν δυόμισι ώρες. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να μεταβεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα.