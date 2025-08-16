Πούτιν: Ελπίζω οτι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι δεν θα υπονομεύσουν την πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα πως οι ηγέτες στην Ευρώπη και το Κίεβο «δεν θα βάλουν εμπόδια» στη διαδικασία τερματισμού του πολέμου, όπως αναφέρει ο Guardian. Δεν έδωσε ωστόσο καμία λεπτομέρεια για το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες «πραγματοποιήθηκαν σε ένα εποικοδομητικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού. Είχαμε πολύ λεπτομερείς διαπραγματεύσεις που ήταν αρκετά χρήσιμες». Συνεχίζοντας, εξέφρασε την ελπίδα ότι «η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε αυτόν τον στόχο και θα ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία».

Επανέλαβε επίσης το αίτημα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης. Στο παρελθόν, ο Πούτιν έχει ισχυριστεί ψευδώς ότι ανάμεσα στις αιτίες συγκαταλέγεται και η εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση, την οποία έχει κατηγορήσει αβάσιμα ότι διοικείται από Ναζί.

Trump sounds exhausted and broken as he babbles about the “Russia hoax” a minute and half into his statement. Trump goes on to call Putin “the boss.” pic.twitter.com/X1wdZ0TLQe — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) August 15, 2025

Ο Πούτιν σημείωσε ακόμη ότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει πως ο πόλεμος πλήρους κλίμακας, που ξεκίνησε με την ρωσική εισβολή το 2022, δεν θα είχε συμβεί εάν ο ίδιος ήταν τότε πρόεδρος των ΗΠΑ — προσθέτοντας ότι συμφωνεί με αυτή τη δήλωση.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι είχε μια παραγωγική συνάντηση με τον Πούτιν και ότι υπήρξε «κάποια πρόοδος». Επισήμανε πως «υπήρξε συμφωνία σε πολλά σημεία», με ελάχιστα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο «δεν επήλθε συμφωνία» σε ένα από τα «πιο κρίσιμα». Πρόσθεσε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με συμμάχους του ΝΑΤΟ και άλλους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας πως η τελική απόφαση εξαρτάται από αυτούς και ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχει τη δική τους συναίνεση.