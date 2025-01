Φωτιά στο Λος Άντζελες: «Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη – Υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για λεηλασίες» λέει ο Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ότι το Λος Άντζελες, που βρίσκεται στο έλεος καταστροφικών πυρκαγιών, μοιάζει με μία «εμπόλεμη ζώνη».

«Αυτό με έκανε να σκεφτώ μία εμπόλεμη ζώνη, με βομβαρδισμούς», είπε ο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο με θέμα τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Ο απερχόμενος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι υπάρχουν «ξεκάθαρα στοιχεία για λεηλασίες» στη μεγαλούπολη, καταγγέλλοντας, ταυτόχρονα τους «δημαγωγούς» που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους την παραπληροφόρηση γύρω από την καταστροφή.

US President Joe Biden likened Los Angeles to a war scene:

🔴”It reminded me of more of a war scene, where you had certain targets that were bombarded”

🔴”It’s almost like a battle scene … there’s clear evidence that there’s looting”

