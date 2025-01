Φωτιά στο Λος Άντζελες: Και κρατούμενοι στη μάχη για την κατάσβεση της καταστροφικής πυρκαγιάς – Ποιος ο ρόλος τους

Η φωτιά στο Λος Άντζελες συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τις Αρχές της κομητείας να παίρνουν δραστικά μέτρα, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και έχει προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε ζημιές, με περισσότερες από 10 χιλιάδες κατοικίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς, αποφασίστηκε να ριχτούν και 783 κρατούμενοι. Αυτοί αναμένεται να βρεθούν στο πλευρό των 4.700 πυροσβεστών που επιχειρούν στο πολλαπλό μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα της Καλιφόρνιας οι κρατούμενοι αυτοί αναμένεται να πληρωθούν κανονικά, όπως προβλέπεται για εθελοντές πυροσβέστες.

the California incarcerated firefighter program pays roughly one dollar an hour and many of the individuals who go through it struggle finding employment once their sentence is up. there are currently 400 inmates fighting the fires in Los Angeles. via @democracynow pic.twitter.com/AR645ZRecL

