Φωτιά στο Λος Άντζελες: Καρέ καρέ η στιγμή της «σύλληψης» από πολίτες ενός «υπόπτου για εμπρησμό» – Τον έπιασαν με καμινέτο στα χέρια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τις καταστροφικές φωτιές του Λος Άντζελες, όπου φαίνονται εξαγριωμένοι πολίτες να προχωρούν στη «σύλληψη» ενός ατόμου που κρατάει στα χέρια του καμινέτο, ως «υπόπτου για απόπειρα εμπρησμού».

Στο βιντεοληπτικό υλικό που προέρχεται από εγκατεστημένη κάμερα ασφαλείας στο προάστιο Γούντλαντ Χιλς, φαίνεται ο ύποπτος να κρατάει στα χέρια του το καμινέτο και έναν κάτοικο να του φωνάζει προσπαθώντας να τον πλησιάσει. Ο άνδρας με το καμινέτο φαίνεται να φωνάζει κάτι στον άνδρα που έχει απέναντί του και κάποια στιγμή σηκώνει ψηλά τα χέρια του, έχοντας στο αριστερό το καμινέτο.

Στο αμέσως επόμενο πλάνο, ο κάτοικος έχει ακινητοποιήσει τον ύποπτο κρατώντας τον κόντρα σε ένα δέντρο, με μια λαβή, ενώ γύρω του έχουν μαζευτεί κι άλλοι άνθρωποι, μάλλον κάτοικοι της περιοχής.

Μάλιστα, λίγο νωρίτερα ένας άλλος άνδρας τον έχει ρίξει στο έδαφος, βάζοντάς του τρικλοποδιά.

Αμέσως μετά, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν άστεγο άνδρα που για κάποιον λόγο βρέθηκε με το καμινέτο στα χέρια, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η πηγή της προέλευσής του. Πάντως, σε ανακοίνωσή της η τοπική Αστυνομία αναφέρει ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν ο συλληφθείς σκόπευε να βάλει φωτιά στην περιοχή, οπότε και κρατείται μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

NEW: @FOXLA has exclusively obtained video of a man carrying a blow torch in Woodland Hills, CA Thursday not far from the Kenneth Fire. LAPD says the man is in custody but “can’t confirm any connection to any fire by this suspect”. #CaliforniaWildfires #KennethFire pic.twitter.com/ULwxtnfsdj

— Matthew Seedorff (@MattSeedorff) January 10, 2025