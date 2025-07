Φωτιά στην Μασσαλία: 100 τραυματίες και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες – «Είναι φρικτό, είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι»

Μια ταχύτατα κινούμενη πυρκαγιά στα περίχωρα της Μασσαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, έχει καταστρέψει πολλές κατοικίες και έχει αναγκάσει εκατοντάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες σε ολόκληρη την Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα όχημα που πήρε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο A552. Με ανέμους που έφταναν τα 100 χλμ/ώρα, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα σε κατοικημένες περιοχές, καίγοντας περίπου 350 εκτάρια γης και καλύπτοντας την πόλη, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου της Μασσαλίας, με πυκνό καπνό.

Περισσότεροι από 720 πυροσβέστες — με τη βοήθεια ελικοπτέρων, αεροσκαφών κατάσβεσης και 220 οχημάτων έκτακτης ανάγκης — δίνουν μάχη με τη φωτιά. Εννέα πυροσβέστες έχουν χρειαστεί ιατρική φροντίδα λόγω εισπνοής καπνού, ενώ τέσσερις κάτοικοι έχουν νοσηλευτεί σε «σχετικά επείγουσα» κατάσταση, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μπρούνο Ρεταγιό, επισκεπτόμενος την περιοχή την Τρίτη, δήλωσε ότι περίπου 450 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί, δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και 100 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν θύματα, κάτι που είναι αξιοσημείωτο δεδομένης της έκτασης της πυρκαγιάς», ανέφερε, σύμφωνα με την Guardian. Ο Ρεταγιό προειδοποίησε επίσης για μια θερινή περίοδο υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν πληγεί σοβαρά. Το Αεροδρόμιο Μασσαλίας Προβηγκίας ακύρωσε όλες τις αναχωρήσεις και εκτρέπει τις αφίξεις σε άλλα κοντινά αεροδρόμια, όπως της Νίκαιας και της Νιμ. Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάζονται είναι εκείνες προς Βρυξέλλες, Μόναχο και Νάπολη. Οι σιδηροδρομικές συνδέσεις προς τον βορρά και βορειοδυτικά της πόλης έχουν ανασταλεί, ενώ σημαντικοί δρόμοι, δύο αυτοκινητόδρομοι και αρκετές σήραγγες έχουν κλείσει.

Ο δήμος της Μασσαλίας κάλεσε τους κατοίκους στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, ειδικά στις βόρειες συνοικίες 15 και 16, να παραμείνουν στα σπίτια τους ώστε να αποφύγουν την έκθεση στον τοξικό καπνό. Τέσσερα αθλητικά κέντρα στην πόλη άνοιξαν για να φιλοξενήσουν εκτοπισμένους κατοίκους.

«Το νιώθεις, το βλέπεις και το μυρίζεις», δήλωσε η Βανέσα, κάτοικος της 16ης συνοικίας. «Είναι φρικτό. Είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι. Είναι καταστροφή — δεν μπορείς ούτε τη μύτη σου να βγάλεις έξω από την πόρτα στην Μασσαλία!»

🇫🇷🧑‍🚒 A fast-moving #fire that began Tuesday morning near #Marseille has spread into the city, causing the airport to close, stopping trains, and forcing people to stay indoors pic.twitter.com/cxmGsW0SGi

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 8, 2025