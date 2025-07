Φωτιά στη Μασσαλία: «Στάχτη» έγιναν 7.000 στρέμματα, ζημιές σε πάνω από 10 κτίρια – ΒΙΝΤΕΟ

Η δασική φωτιά που μαίνεται από σήμερα το πρωί στην Μασσαλία, έχοντας φτάσει στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Γαλλίας, έχει κάψει 7.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει ζημιές σε περισσότερα από 10 κτίρια, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος σε δημοσιογράφους.

Ο Ζορζ-Φρανσουά Λεκλέρ, νομάρχης της περιοχής, πρόσθεσε ότι δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα από την πυρκαγιά.

‼️🚨⚡️A huge fire engulfs the French city of Marseille. pic.twitter.com/YNrL4ugvju

Η δασική πυρκαγιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα λόγω των ανέμων που πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης.

🚨🔥🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le préfet annonce que LE FEU A ATTEINT MARSEILLE et appelle tous les habitants à se CONFINER IMMÉDIATEMENT dans un bâtiment en dur, en fermant volets et portes. pic.twitter.com/tsUaHYgJau

A major wildfire 🔥 in #Marseille, France! The fire is spreading toward the suburbs, causing great concern among residents. pic.twitter.com/xDT6bklSjn

