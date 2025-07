Εκτός ελέγχου η μεγάλη φωτιά στην Μασσαλία: Στα περίχωρα της πόλης οι φλόγες – Έκλεισε το αεροδρόμιο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στα περίχωρα της Μασσαλίας έφτασε η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην νότια Γαλλία, όπως μετέδωσε το γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFM, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους του 16ου διαμερίσματος της πόλης να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και ζήτησε να μην κυκλοφορούν στους δρόμους, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση των οχημάτων της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Νωρίτερα, έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 168 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ξεκίνησε κοντά στην κωμόπολη Λε Πεν-Μιραμπό, στα βόρεια της Μασσαλίας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν και ελικόπτερα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

⚠️🔥•Un violent #incendie s’est déclaré en fin de matinée et progresse rapidement, attisé par un #mistral particulièrement fort.

Force et courage à tous les pompiers mobilisés sur le terrible feu à #Marseille ! ✊🏻

ALERTE – Le feu des Pennes-Mirabeau prend de l’ampleur et atteint #Marseille !

Plus de 300 hectares ont brûlé.

Des personnes sont évacuées en urgence et d’autres confinées dans le 16ᵉ arrondissement

L’aéroport est fermé jusqu’à nouvel ordre. Des habitations sont touchées. Des… pic.twitter.com/4gMr2WkNwJ

