Φωτιά σε ρωσική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων μετά από ουκρανική επιδρομή με drone

Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε μικρής έκτασης φωτιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, κοντά στο χωριό Καβκάζσκαγια, στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Extremely fragmented drone debris in Kropotkino oil storage facilities in Krasnodar cause a level 4 difficulty fire(out of 5) firehttps://t.co/b6x5LspBU5 pic.twitter.com/ca12BYueMU

— Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires (@EPICGOPFAIL) March 19, 2025