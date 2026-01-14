Φον ντερ Λάιεν: Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν -με έργα και όχι μόνο με λόγια- ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ