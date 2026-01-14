Φον ντερ Λάιεν: Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς».
  • Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν -με έργα και όχι μόνο με λόγια- ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους». Η δήλωση έγινε ενόψει συνάντησης Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων.
  • Σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε εμφατικά: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».
Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Φωτογραφία: Reuters

Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν -με έργα και όχι μόνο με λόγια- ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:16 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: H Γροιλανδία πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ – Οτιδήποτε λιγότερο από αυτό, δεν είναι αποδεκτό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τη ρητορική του σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου...
13:41 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Φίλης στον Realfm 97,8: Θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια κίνηση των Αμερικανών σε μία προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο διδάκτωρ γεωπολιτικής και καθηγητής γεωστρατηγικής, Γιώργο...
13:17 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Ένας «θησαυρός» σπάνιων ορυκτών στην καρδιά της Αρκτικής – Οι πλούσιοι αλλά ανεκμετάλλευτοι πόροι της

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότζφελντ,...
12:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ – Συναγερμός στο Κατάρ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί στις αμερικαν...
