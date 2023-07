Φλόριντα: Τρόμος με καρχαρία στα ρηχά

Πανικό προκάλεσε σε λουόμενους σε παραλία της Φλόριντα των ΗΠΑ ένας καρχαρίας που κινήθηκε στα ρηχά.

Στο βίντεο φαίνεται ο καρχαρίας να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στο νερό. Κάποιος φωνάζει δυνατά ότι πρόκειται για καρχαρία για να ειδοποιήσει όσους βρίσκονται μέσα στην θάλασσα.

Είναι πιθανό ο καρχαρίας να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα γιατί εκείνη την στιγμή κυνηγούσε. Το περιστατικό συνέβη κόλπο Περντίντο, όπου υπάρχει μεγάλη παρουσία καρχαριών. Στην ίδια περιοχή ζουν και φώκιες, οι οποίες αποτελούν τροφή για τους καρχαρίες.

Ο Αμερικανός μετεωρολόγος, Άλεν Στρουμ εκτίμησε ότι ο καρχαρίας ήταν σφυροκέφαλος και πιθανότατα βρέθηκε στα ρηχά επειδή κυνηγούσε ένα σαλάχι. Παράλληλα εξήγησε ότι το συγκεκριμένο είδος καρχαρία σε γενικές γραμμές δεν αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους.

This is probably a hammerhead shark going after a ray. Hammerheads are generally no threat to humans. This video was taken Sunday afternoon at Perdido Key, Florida (near Pensacola) by Jennifer Ward. pic.twitter.com/OqBveCUFOf

— Allen Strum (@WEARAllenStrum) July 3, 2023