Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο του εγγονού του

Δύσκολες στιγμές περνάει η οικογένεια του ηθοποιού, Ρόμπερτ Ντε Νίρο μετά τον θάνατο του 19χρονου εγγονού του. Ο ηθοποιός έσπασε την σιωπή του και είπε ότι είναι βαθιά στεναχωρημένος για τον θάνατο του.

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου οι φωτογράφοι εντόπισαν τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο να φεύγει από το διαμέρισμα του στην Νέα Υόρκη. Ο 79χρονος ηθοποιός φορούσε μάσκα, γυαλιά και καπέλο και μπήκε σε ένα SUV.

