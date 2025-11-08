Ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών υποδομών

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Την πληροφορία έκανε γνωστή η υπουργός Ενέργειας της χώρας, Σβιτλάνα Χρίντσουκ, μέσω ανάρτησής της στο Facebook γύρω στις 02:00 (ώρα Ελλάδας).

‼️ Pavlohrad is under attack by Shahed drones… Moments ago, Russian forces launched another massive strike targeting the energy infrastructure of Pavlohrad and the surrounding district.

Several UAVs were directed at the region’s power distribution substations.#Ukraine… pic.twitter.com/lbstKl0yM5 — Благодійний фонд Привид (@Bf_ghost_ua) November 7, 2025

Η κ. Χρίντσουκ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας». Λίγη ώρα αργότερα, κηρύχθηκαν συναγερμοί σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας ενόψει νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

Οι τοπικές αρχές στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Σούμι (βορειοανατολικά) ανέφεραν εκρήξεις, ενώ στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και σε δίκτυα φυσικού αερίου.

❗️Ворог знову масовано атакує енергетичну інфраструктуру України Через це у низці областей України запроваджені… Δημοσιεύτηκε από Svitlana Grynchuk στις Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Η κατάσταση δημιουργεί έντονη ανησυχία για τον ερχόμενο χειμώνα, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν και μεγάλα τμήματα της χώρας κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς επαρκή ηλεκτροδότηση. Από την πλευρά τους, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις απαντούν με επιδρομές σε βάθος του ρωσικού εδάφους, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Οι επιθέσεις αυτές έχουν στόχο κυρίως υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πλήττοντας έτσι έναν τομέα που χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της πιο αιματηρής ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στα μέτωπα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και του προγράμματος για τα Κρίσιμα Θέατρα Μαχών (CTP), η Ρωσία ελέγχει πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας. Από αυτό το ποσοστό, περίπου 7% — που περιλαμβάνει την Κριμαία και τμήματα του Ντονμπάς — βρισκόταν ήδη υπό ρωσικό έλεγχο πριν από τη στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι πιο σφοδρές μάχες διεξάγονται αυτή την περίοδο στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπου βρίσκεται η Πόκροφσκ, ένας κομβικής σημασίας επιμελητειακός κόμβος για τις ουκρανικές δυνάμεις. Οι στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πόλη κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των Ρώσων μέσα στις επόμενες ημέρες, κάτι που θα είχε σοβαρές συνέπειες για την ουκρανική άμυνα στην ανατολική ζώνη του μετώπου.