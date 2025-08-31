Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για επίθεση σε πλοίο ανοιχτά της Σαουδικής Αραβίας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΛΟΙΟ ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Yπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας τόνισαν το βράδυ της Κυριακής (31/8) ότι έλαβαν αναφορές για ένα περιστατικό που σημειώθηκε νοτιοδυτικά της πόλης – λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα της Σαουδικής Αραβίας.

Ένα πλοίο ανέφερε «έναν παφλασμό σε κοντινή απόσταση από έναν αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», τόνισε η βρετανική υπηρεσία UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) προσθέτοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και το πλοίο συνέχιζε το επόμενο ταξίδι του.

Λίγο μετά την αναφορά της UKMTO, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η Ambrey δήλωσε επίσης ότι έλαβε γνώση ενός συμβάντος 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γιανμπού.

Και οι δύο εταιρείες δεν κατονόμασαν ποιος είναι υπεύθυνος για το περιστατικό, με την UKMTO να τονίζει ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Η Γιανμπού είναι μια πόλη-λιμάνι που βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας.

Από το 2023, οι Χούθι της Υεμένης, επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, με τους αντάρτες να τονίζουν ότι οι ενέργειές τους αυτές γίνονται προς αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.

