Ερντογάν: Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν όταν οι δύο ηγέτες είναι έτοιμοι – Τι είπε στον Ουκρανό πρόεδρο

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει αυτόν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρηνευτικές συνομιλίες «όταν είναι έτοιμοι», ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Turkish President Erdogan and Ukrainian President Zelensky, photo published by Clash Report.

