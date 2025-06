Επίθεση Τραμπ σε Μεντβέντεφ για τα πυρηνικά του Ιράν: «Αν το είπε αυτό, ενημερώστε με άμεσα» – Αποκάλεσε τον Πούτιν «αφεντικό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρο της Ρωσίας και στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις δηλώσεις του τελευταίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν απευθείας το Ιράν με τις δικές τους πυρηνικές κεφαλές».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τον ισχυρισμό του Μεντβέντεφ, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social: «Το είπε όντως αυτό ή είναι απλώς αποκύημα της φαντασίας μου; Αν το είπε και αν αυτό επιβεβαιωθεί, σας παρακαλώ να με ενημερώσετε, άμεσα».

Ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης τη βαρύτητα των λόγων του Μεντβέντεφ σε σύγκριση με τον ίδιο τον Πούτιν.

«Η απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο ελαφρά. Υποθέτω πως γι’ αυτό ο Πούτιν είναι “το αφεντικό”».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με μια έμμεση απειλή, λέγοντας ότι οι αμερικανικές επιδρομές που έγιναν πρόσφατα στο Ιράν μπορεί να ωχριούν μπροστά στην ισχύ των «πυρηνικών υποβρυχίων μας».

Από την πλευρά του, ο Μεντβέντεφ υποβάθμισε την επίδραση των επιθέσεων των ΗΠΑ, δηλώνοντας πως «Ο εμπλουτισμός πυρηνικού υλικού -και πλέον μπορούμε να το πούμε ανοιχτά, η μελλοντική παραγωγή πυρηνικών όπλων- θα συνεχιστεί. Ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν απευθείας το Ιράν με τις δικές τους πυρηνικές κεφαλές».

2. The enrichment of nuclear material — and, now we can say it outright, the future production of nuclear weapons — will continue.

3. A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 22, 2025