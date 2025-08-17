Επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Είναι καιρός να αποκαταστήσετε το μελωδικό γέλιο αυτών των παιδιών»

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Επιστολή της Μελάνια Τραμπ στον Βλαντιμίρ Πούτιν: «Είναι καιρός να αποκαταστήσετε το μελωδικό γέλιο αυτών των παιδιών»

Μία επιστολή με αποδέκτη τον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε η Μελάνια Τραμπ, θέτοντας ζήτημα για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν τα παιδιά στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Το περιεχόμενο της επιστολής γνωστοποίησε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ, τονίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά τα παιδιά, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε λέξεις όπως «πόλεμος», «Ουκρανία» ή «Ρωσία». Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ζήτημα των απαγωγών παιδιών που προέκυψαν εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Στο κείμενό της, η Μελάνια Τραμπ σημειώνει ότι «είναι καιρός» ο Ρώσος πρόεδρος να αναλάβει δράση και τονίζει πως με μία μόνο υπογραφή μπορεί να κάνει τα παιδιά ξανά χαρούμενα και να τους επιστρέψει το χαμόγελο. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς… Αναμφισβήτητα, πρέπει να αγωνιστούμε να ζωγραφίσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους – έτσι ώστε κάθε ψυχή να μπορεί να ξυπνήσει με ειρήνη και έτσι το ίδιο το μέλλον να είναι απόλυτα προστατευμένο».

Την επιστολή, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, παρέδωσε προσωπικά στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής

«Αγαπητέ πρόεδρε Πούτιν,

Κάθε παιδί μοιράζεται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε γεννιέται τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο μιας χώρας είτε σε ένα υπέροχο κέντρο πόλης. Ονειρεύεται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από τον κίνδυνο.

Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη να στηρίξουμε τα παιδιά μας εκτείνεται πέρα από την άνεση των λίγων.

Αναμφισβήτητα, πρέπει να αγωνιστούμε να ζωγραφίσουμε έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους – έτσι ώστε κάθε ψυχή να μπορεί να ξυπνήσει με ειρήνη και έτσι το ίδιο το μέλλον να είναι απόλυτα προστατευμένο.

Μια απλή αλλά βαθιά αντίληψη, κύριε Πούτιν, με την οποία είμαι σίγουρη ότι συμφωνείτε, είναι ότι οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με μια αγνότητα – μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, την κυβέρνηση και την ιδεολογία.

Ωστόσο, στον σημερινό κόσμο, κάποια παιδιά αναγκάζονται να κουβαλούν ένα ήσυχο γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι γύρω τους – μια σιωπηλή αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις που μπορούν ενδεχομένως να διεκδικήσουν το μέλλον τους. Κύριε Πούτιν, μπορείτε μόνος σας να αποκαταστήσετε το μελωδικό τους γέλιο.

Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, θα κάνετε περισσότερα από το να υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία – θα υπηρετείτε την ίδια την ανθρωπότητα. Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε κατάλληλος να εφαρμόσετε αυτό το όραμα με μια κίνηση της πένας σήμερα.

Είναι καιρός.

Με εκτίμηση,

Μελάνια Τραμπ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:50 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γερμανία: Σχεδόν επτά στους δέκα ψηφοφόρους θεωρούν πως στέλεχος της ακροδεξιάς AfD θα αναλάβει τη διακυβέρνηση τουλάχιστον ενός ομοσπονδιακού κρατιδίου το 2026

Το 68% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου INSA, για λογαριασμό της...
04:20 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Ετοιμάζεται να εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστινίους στο νότιο τμήμα της Γάζας

Για έναν νέο γύρο βίαιου εκτοπισμού Παλαιστινίων προετοιμάζεται το Ισραήλ, καθώς από σήμερα, Κ...
03:05 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ινδονησία: Σεισμός 6 βαθμών στη νήσο Σουλαουέζι

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή (17/8) στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι σ...
02:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Γερμανός υπουργός Εξωτερικών: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αν ο Ζελένσκι θα συνοδεύεται από ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο

Ευρωπαίοι ηγέτες θα αποφασίσουν εντός των προσεχών ωρών εάν θα συνοδεύσουν τον Ουκρανό πρόεδρο...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»