Επιχείρηση «Ασπίδες»: Δεν είναι προς το παρόν δυνατή η ρυμούλκηση του MV Sounion

Η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου MV Sounion, που βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντεϊντά Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον για την ώρα, από τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης του πλοίου που δέχθηκε επίθεση στις 21 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση «Ασπίδες», μέσα της επιχείρησης συνδράμουν από την 1η Σεπτεμβρίου προσφέροντας προστασία στα ρυμουλκά που πλέουν κοντά στο MV Sounion με στόχο να αποφευχθεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή.

Υπενθυμίζεται ότι το MV Sounion έχει πιάσει φωτιά και είναι αγκυροβολημένο.

Since September 1st, 2024, EUNAVFOR ASPIDES assets have been engaged in protecting the tugs involved in the MV SOUNION salvage operation, aiming to facilitate the prevention of an unprecedented environmental disaster in the region. The private companies responsible for the… pic.twitter.com/WB9srXYJA8 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 3, 2024

Οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση γνωστοποίησαν ότι δεν είναι δυνατή για την ώρα η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής, καθώς δεν κρίνεται ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια η ρυμούλκηση.

Εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται ήδη από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Στόχος της επιχείρησης «Aspides» παραμένει η παροχή προστασίας στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ανακοίνωση της CENTCOM

Αξίζει να σημειωθεί η στρατιωτική Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (02/09) ότι οι Χούθι επιτέθηκαν και στο υπό σημαία Παναμά/ιδιοκτησίας και υπό ελληνική εκμετάλλευση MV BLUE LAGOON I και το υπό σαουδαραβική σημαία/ιδιοκτησίας και υπό σαουδαραβική εκμετάλλευση MV AMJAD με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα.

Το MV AMJAD μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, σχεδόν διπλάσια ποσότητα από την ποσότητα που μετέφερε το ελληνικών συμφερόντων MV DELTA SOUNION.

Η CENTCOM ανέφερε ακόμα πως είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες διάσωσης του MV DELTA SOUNION.

Νωρίτερα, χθες η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε πως «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης» και «θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά την ίδια πηγή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη διαρροής» πετρελαίου.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 2, 2024

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Αμερικανών

«Το πρωί της 2ας Σεπτεμβρίου, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, το υπό σημαία/ιδιοκτησίας Παναμά και υπό ελληνική εκμετάλλευση MV BLUE LAGOON I και το υπό σημαία/ιδιοκτησία και εκμετάλλευση Σαουδικής Αραβίας MV AMJAD, με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα, πλήττοντας και τα δύο πλοία. Και τα δύο πλοία είναι φορτωμένα με αργό πετρέλαιο. Το MV AMJAD μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρλαίου, σχεδόν διπλάσια ποσότητα από την ποσότητα που μετέφερε το ελληνικών συμφερόντων MV DELTA SOUNION, στο οποίο οι Χούθι επιτέθηκαν στις 21 Αυγούστου. Επί του παρόντος, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης στη νότια Ερυθρά Θάλασσα για το ακινητοποιημένο MV DELTA SOUNION, το οποίο εξακολουθεί να καίγεται και απειλεί το ενδεχόμενο μιας μεγάλης περιβαλλοντικής καταστροφής.

Αυτές οι απερίσκεπτες τρομοκρατικές πράξεις των Χούθι συνεχίζουν να αποσταθεροποιούν το περιφερειακό και παγκόσμιο εμπόριο, καθώς και να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των μη στρατιωτικών ναυτικών και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους και συμμάχους για την προστασία του εμπορίου και τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον, παρά τις ανεύθυνες και απρόσεκτες ενέργειες των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι».

Το κίνημα των ανταρτών, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, στοχοποιεί πλοία που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ, τονίζοντας πως δρα για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου.

Οι επιθέσεις του με πυραύλους και drones έχουν μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα γύρω από την Υεμένη, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν και να προχωρήσουν σε σειρά βομβαρδισμών εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη, σε αρκετές περιπτώσεις με τη συνεργασία της Βρετανίας.